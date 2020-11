Che cosa ha previsto oggi il nostro oroscopo per ciascun segno dello zodiaco? Scopriamolo insieme con uno speciale buongiorno astrologico.

Ultimo giorno della settimana lavorativa e poi sarà weekend. Ma come affronteremo queste 24 ore di fuoco? Le stelle lo sanno: lasciamo allora all’oroscopo l’opportunità di illuminare la strada dei dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Situazione altalenante quella odierna dei primi tre segni dello zodiaco: l’amore può esser un ‘ancora così come una zavorra, a voi scoprirlo.

Oroscopo oggi Ariete

Amore ballerino che però vi porta a fare i conti con qualche vostra ipotetica mancanza: sicure di avere la coscienza proprio a posto?

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Se gli affetti vengono meno e il calore umano si spegne vi gettate nel lavoro, unico punto fermo, oltre che consolatorio. Ritagliatevi comunque qualche momento libero per aprire la mente.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Oggi il cuore è al centro dei vostri pensieri, vivete fluttuando tra nuvolette rosa. Il lavoro oggi può attendere ma occhio a non procrastinare troppo.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Lavoro, obblighi e spese prendono il sopravvento nella giornata dei prossimi tre segni. Obbligatorio gestire la situazione al meglio.

Oroscopo oggi Cancro

Una serie di irritanti complicazioni macchiano la vostra giornata. Solo in serata recuperate un pizzico di sana leggerezza e il weekend può spiccare il volo.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Molte situazioni aperte vi stressano un po’ ma, grazie al vostro proverbiale stacanovismo, riuscirete a vederle come altrettante opportunità di esprimervi al meglio.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Spese extra si riequilibrano per fortuna con guadagni extra. Occhio però alla salute: la vostra ipocondria rischia di spingervi verso scelte un po’ troppo drastiche.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Giornata più serena per i prossimi tre segni, uno dei quali in particolare pare esser il più fortunato della giornata. Occhi ben aperti.

Oroscopo oggi Bilancia

Una giornata che vi apre gli occhi, vi fa percepire il bello del mondo e vi intriga con emozioni nuove. Inebriate aprite il vostro cuore al mondo, consapevoli che la generosità chiama altra generosità.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

La giornata non prevede grossi scogli se non fosse per quei problemi oramai canonici ma che vi trascinate da troppo tempo e iniziano a pesare. Vi sentite un po’ demotivati, prigionieri di una situazione che vi fa perdere slancio e ispirazione. Meglio non prendere decisioni di cui potreste pentirvi.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Siete circondati da tanti amici ma alcuni potrebbero provare a fare il grande salto trasformando il vostro rapporto in amore.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

La fantasia pare esser il vero e proprio assona nella manica di questo venerdì per i prossimi tre segni dello zodiaco. Un asso dagli ottimi risultati per giunta.

Oroscopo oggi Capricorno

Fate un sacco di progetti per non portarne a termine nemmeno la metà. La fantasia però certo non manca e così, in fin dei conti, ve la cavate. Confidate nell’amicizia ma occhio alle figuracce.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Se la realtà vi sta un po’ stretta ci pensa la vostra innata fantasia a farvi volare lontano. E se viaggiare con la fantasia non vi basta c’è sempre la possibilità di progettare qualche vera partenza, certo magari tra un po’ di mesi.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Oggi è l’inconscio a parlare, rivelando desideri e paure troppo a lungo celati. Intanto vanno risolvendosi alcune situazioni economiche ancora in sospeso.