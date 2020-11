Fabrizio Moro lancia a sorpresa Domani: inno d’amore e di speranza

Fabrizio Moro lancia a sorpresa la nuova versione del brano Domani: un inno d’amore e di speranza struggente, intimo e commovente.

Fabrizio Moro lancia a sorpresa la versione 2020 di “Domani”, brano contenuto nell’omonimo album del 2008. Alla mezzanotte del 13 novembre, con una settimana d’anticipo rispetto alla data di pubblicazione del nuovo album “Canzoni d’amore nascoste”, senza alcun annuncio, i fans di Fabrizio Moro hanno ricevuto un regalo prezioso.

Nella libreria Spotify hanno trovato la nuova versione di uno dei brani più belli, intensi, profondi e significativi che lancia un messaggio d’amore e di speranza in un momento così difficile.

La versione 2020 di Domani, dall’album Canzoni d’amore nascoste di Fabrizio Moro

Il 20 novembre è la data che i fans di Fabrizio Moro hanno segnato sul calendario per l’uscita del nuovo album del cantautore romano che torna sulla scena con la raccolta “Canzoni d’amore nascoste” la cui tracklist comprende nove brani completamente riarrangiati e due inediti. Tra questi, oltre alla nuova versione de Il senso di ogni cosa, pubblicata lo scorso maggio, ci sarà anche “Domani”, lanciato, con grandissima sorpresa di tutti, con una settimana d’anticipo.

Nessun annuncio da parte del cantautore romano che ha totalmente spiazzato i fans pubblicando alla mezzanotte del 13 novembre la versione 2020 di “Domani”, uno dei suoi brani più significativi. La voce graffiata del cantautore, quasi spezzata, accompagnata dalla melodia intima del pianoforte, accompagna l’ascoltatore in un viaggio di speranza in cui l’ingrediente principale è l’amore. Quell’amore che ti porta a non arrenderti mai e a sperare che, domani, dopotutto, uscirà il sole.

“Dai che domani uscirà il sole anche se dentro piove”, canta Moro che prima sussurra un “passerà” per poi alzare il tono della voce e dare a tutti quel briciolo di speranza che nella vita non deve mai mancare. Quella speranza di cui tutti hanno bisogno in un momento così delicato e nella voce del Moro c’è quella speranza di ritrovarlo davvero quel “sole” che oggi sembra così lontano. Ecco il testo: