I dati sul bollettino odierno, 13 Novembre. Record di contagi in Lombardia, Piemonte e Campania (che diventa zona rossa). Leggiamo i dati odierni.

La situazione di oggi relativa al Coronavirus in Italia parla di un incremento di casi pari a 40.902 mila. in totale in Italia si registrano 1.107.303 casi totali tra ricoverati con sintomi, ricoverati in terapia intensiva, in isolamento domiciliare e attualmente positivi. Ma analizziamo i casi regione per regione per vedere l’incremento di casi positivi.

Ieri, se ne erano registrati +37.978 e due giorni fa +32.961. I dati di oggi arrivano a fronte di 254.908 tamponi analizzati, per un totale di 18.455.516 dallo scorso febbraio. Il 12 novembre i tamponi analizzati erano stati 234.672. Le persone attualmente positive sono 663.926. Di queste, 30.914 risultano sono ricoverate (ieri 29.873), e 3.230 sono in terapia intensiva (ieri 3.170). Il totale dei guariti è di 399.238 (ieri 387.758).

Sta per essere ufficializzata la decisione del governo: Campania e Toscana in zona rossa. Ma com’è la situazione in queste due regioni?

Campania: Nuovi 4.079 casi positivi al coronavirus nella giornata di oggi in Campania con 2.153 ricoverati con sintomi di cui 183 in terapia intensiva; sono 80.884 le persone all’isolamento domiciliare e 83.220 gli attualmente positivi nella regione.

Toscana. Sono 2.478 i nuovi positivi nella regione rispetto al giorno precedente con 1.656 ricoverati con sintomi di cui 265 in terapia intensiva. Sono 48.208 le persone all’isolamento domiciliare e 50.129 gli attualmente positivi.

Ieri, i decessi erano stati 636: un dato in aumento rispetto a quello di mercoledì 11 novembre, quando le morti registrate erano state 623. Il bilancio delle vittime sale a 44.139. I nuovi casi tracciati sono invece 40.902 .