Le donne mature sono sempre alla ricerca di un taglio che le ringiovanisce. Scopriamo quali tagli corti sono adatti alle donne over 50.

Il taglio corto del capello è un taglio molto apprezzato da diverse donne giovani e mature. Il capello corto è molto pratico e il più delle volte sbarazzino, ma non è indicato a tutte le donne. L’hairstylist saprà consigliarvi al meglio il taglio adatto al viso e all’età.

Ma per le donne over 50 quindi più mature, quale taglio corto è più adatto? C’è un piccolo cambiamento quando si raggiunge quest’età. Ci sono donne che apportano un cambiamento drastico, per dare una svolta positiva alla vita. Invece un’altra fetta di donne che tagliano i capelli corti solo per seguire la moda.

Certo che è difficile scegliere il taglio giusto quando ci si trova tra i 50 e i 60 anni, perché è quella fascia di età che il taglio più consigliato dagli hair-stylist è quello corto. Non solo i tagli classici sono quelli consigliati.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio sul taglio di capelli più adatto se siete over 50.

Taglio corto per donne over 50: ecco quelli consigliati

Il taglio corto è sicuramente un taglio molto pratico, veloce che sveltisce il viso fa perdere qualche anno. Ma non adatte a tutte spesso dipende dalla forma del viso, quindi è importante il parere del vostro hairstylist.

Alcune donne pensano che il taglio corto sia sinonimo di tagli classici delle nonne, ma non è per nulla vero, oggi i tagli corti sono molto giovanili. Sono passati gli anni dei capelli voluminosi in alto e più corti sul collo, anche cotonati. I parrucchieri di solito consigliano tagli decisamente corti con colori un pò più particolari, magari con le meches naturali, con dei riflessi azzurri, rosa , tanto di moda quest’anno. Certo che il colore dei capelli dipende molto dal colore dell’incarnato, non a tutte è indicato il color platino o addirittura il mogano.

Eco alcuni tagli corti consigliati alle donne over 50.

1- Capelli ricci: il taglio è proprio consigliato, molto di tendenza, ma non adatto a tutte, soprattutto a quelle a cui non piace osare. In particolar modo il riccio spettinato sarebbe perfetto a questa età. Infatti magari il parrucchiere potrebbe consigliarvi di fare qualche riflesso per dare movimento e luce la viso.

Le donne che hanno un viso con lineamenti molto marcati potrebbe provare con un taglio corto ma non tanto scalato. Anche il taglio corto asimmetrico, un taglio consigliato alle donne che hanno i capelli ricci e mossi. Molto bello e pratico il capello riccio scalato.

2-Capelli lisci: di solito il taglio pixie cut è consigliato alle donne over 50. Un taglio soprattutto di tendenza, molto ricercato negli ultimi anni, così da evitare di ricadere nel solito taglio. Il taglio pix cu è molto elegante e particolare al tempo stesso. Anche molte attrici lo preferiscono magari lasciando i capelli al naturale, senza tintura.

I capelli lisci corti asimmetrici sono perfetti per sveltire e non solo mette in mostra le orecchie. Infatti se siete donne che amate indossare gli orecchini mono questo è il taglio adatto.

E’ un taglio che ringiovanisce notevolmente, dona un’aria sbarazzina e simpatica, si mantengono nel tempo. Quando crescono un pò basta solo farsi aggiustare il taglio dal parrucchiere. Infatti il capelli corto asimmetrico necessita di una maggiore cura e il taglio va rifatto spesso, altri non si vede l’effetto.

Il pixie bob allungato è il taglio più richiesto tra quelli corti in questa fascia di età. Di solito è consigliato per le donne che hanno un viso regolare. E’ molto particolare in quanto si presenta corto su nuca mentre ai lati è più lungo. Molto particolar con le nuance platino e con i grey.

3- Capelli mossi: il taglio bob è un taglio classico ma sempre di tendenza. Le donne possono optare per questo taglio, con la fila al centro o al lato. Molto indicato in caso di capello mosso, infatti le onde vanno a creare un pò di movimento. In questo modo sveltiscono e rendono lo sguardo più giovanile. Potete seguire i nostri consigli su come asciugare mosso il capello.

Il caschetto è il taglio perfetto se non amate i capelli corti nè lunghi, un giusto compromesso. Un caschetto è quello che ci vuole, un taglio che va ad incorniciare il viso, per le donne over 50 anni, il taglio adatto è corto fin sotto alle orecchie, si presta ad ogni tipo di styling.

Il consiglio è di chiedere sempre il parere del vostro parrucchiere prima di decidere di passare ad un taglio netto.