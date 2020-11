Black Friday: dove conviene comprare

Il Black Friday è alle porte e con il trascorrere dei giorni novembrini sono sempre più numerose le persone che si domandando dove acquistare i prodotti ad un prezzo stracciato. Rimanere interdetti dal numero cospicuo di e-commerce presenti sul mercato, a tal punto della situazione, è molto semplice e proprio per tale motivo a partire da oggi, avere un’idea più chiara ti sarà possibile.

Introducendo il venerdì nero come un’occasione di shopping di origine americana, è fin da dubito comprensibile che questa giornata è stata ampiamente adottata anche dall’Europa che nelle giornate comprese tra il 26 e 27 novembre vedrà i suoi store aprirsi ai clienti con promozioni tutte d’eccellenza. A tal proposito, però, dovrai prestare molta attenzione poiché saranno diversi i negozi che giocheranno al finto “Black Friday” ed è per tale motivazione che ogni offerta potrà non essere realmente vantaggiosa come apparirà.

Black Friday: dove e cosa acquistare i propri prodotti preferiti

Scegliere lo store adatto in precedenza è una tattica conveniente. Così come abbiamo fatto per il Black Friday dello scorso anno, ti aiutiamo a capire quali sono gli oggetti che vorrai acquistare. E’ questo il punto primario da cui partire per poter arrivare al 27 novembre pronto e convinto della tua decisione.

Ovviamente confidare nel trovare un oggetto ben definito è azzardato: il venerdì nero non annuncia quali pezzi andranno in sconto sebbene, oggi, molte anticipazioni vengono elargite dai vari negozianti.

Per poterti rindirizzare al meglio ai migliori siti presso cui acquistare, suddividiamo le tue potenziali scelte nelle categorie informatica, abbigliamento, cosmesi e libri.

Informatica

Quando si parla dell’ambito informatico ti potrai sempre fidare di alcuni store molto rinomati. Tra i maggiori da tenere sotto controllo vi sono, senza ombra di dubbio, Amazon, Ebay, MediaWorld e Unieuro.

Per quanto concerne il colosso dell’e-commerce fondato da Bezos, ad oggi il Black Friday è già iniziato e durerà fino al 12 dicembre: per scongiurare alla pandemia, dunque, Amazon ha deciso di allungare i tempi frazionando le diverse offerte in vari giorni; collegandoti al sito italiano ti sarà possibile ricercare qualunque oggetto tecnologico di tuo interesse per poterlo tenere sotto controllo e, in caso di offerta, acquistarlo con un solo click.

D’altrettanta importanza, poi, sono i portali di Ebay, Mediaworld e Unieuro che ogni anno stupiscono i consumatori con offerte molto limitate ma a prezzi realmente vantaggiosi: qualora il tuo desiderio sia quello di cambiare la TV in salotto o portare a casa un nuovo forno o un nuovo PC, allora il 27 novembre dovrai per forza controllare questi siti.

Abbigliamento

Il settore dell’abbigliamento ha preso parte al Black Friday da pochi anni ma, nonostante ciò, rimane uno dei più ambiti nelle giornate di novembre. Per quanto riguarda i capi casual e da tutti i giorni, le maggiori catene online saranno presenti all’appello e tra queste potrai trovare H&M, Zara, Zalando e ASOS.

Per quel che concerne l’abbigliamento d’alta moda, invece, un sito che dovrai tenere sotto controllo è Jole: vantante uno store decennale, questo portale ti offre la possibilità di ricevere a casa tua numerosi capi d’abbigliamento griffati e di tendenza; con un solo click ti sarà possibile acquistare vestiario di alta qualità sia per lui che per lei e ad un prezzo vantaggioso grazie alle offerte del venerdì nero: Kenzo, Moschino, Premiata, Pinko, Herno e chi più ne ha, più ne metta.

Tutto esclusivamente su Jole.it, che ti assicura pagamenti sicuri, spedizioni veloci e tempi di reso utili per farti provare i capi con tutta comodità e decidere in piena libertà. Ps: registrati alla newsletter per poter accedere a sconti in esclusiva.

Cosmesi

Un altro settore dello shopping che ha accolto con grande intraprendenza la giornata di sconti americana è quello della cosmesi e della cosmetica. I portali che dovrai tenere sotto controllo per acquistare trucchi e prodotti skincare a basso costo, senza rinunciare ovviamente alla qualità, sono senza ombra di dubbio Sephora, Douglas, il colosso LookFantastic e ancora il vicino anglosassone BeautyBay. Negli scorsi anni questi siti hanno regalato agli amanti del makeup numerose offerte avvincenti che durante l’anno non vengono ripromosse per certo.

Libri

Per ultima, non per importanza, vi è la categoria dei libri: se sei un amante della lettura saprai bene che acquistare in blocco dei romanzi può essere una grande soddisfazione, soprattutto se è possibile farlo senza rimanere sprovvisto di squattrini. Anche in questo caso, un e-commerce da controllare assiduamente è Amazon ma accanto a lui potrai fare affidamento anche al sito della Mondadori, Feltrinelli o ancora IBS che oltre ai libri vendono anche musica, film e molto altro ancora. Ps: registrati alla newsletter per poter accedere ad anteprime esclusive.

Ultimi consigli per un Black Friday d’eccezione

Come già anticipato in apertura, durante il Black Friday è possibile intercorrere anche in delle vendite che potrebbero sembrare le occasioni della tua vita senza poi esserle davvero. Al fine di assicurarti una spesa realmente efficiente, assicurati fin da ora di quali sono i prezzi dei prodotti che più ti piacciono così da poterti fare un’idea in merito. In linea di massima i portali suggeriti ti garantiranno un’esperienza di shopping di alta qualità senza il rischio di cadere in eventuali “scam”. Per ultimo, ma non per importanza, non acquistare da siti privi di garanzia: cadere nel tranello delle truffe è sempre più facile nelle giornate degli extra sconti.