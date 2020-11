Angela da Mondello non ha nascosto di sentirsi onorata di aver ricevuto i complimenti da Matteo Salvini, peccato non sia lui.

Angela da Mondello è diventata uno dei fenomeni trash di questo 2020, grazie al suo famoso “Non c’è ne coviddi”, detto durante un’intervista con l’inviata di Barbara d’Urso, motto che ha trasformato perfino in una canzone che ha fatto discutere e non poco il popolo della rete, visto che durante le riprese sembrerebbe che le dovute distanze di sicurezza a causa della pandemia mondiale non siano state prese.

Ora la signora di Buongiorno da Mondello ed ovviamente non per gesti cui provare qualche forma di ammirazione. Che cos’è successo? Nelle scorse ore un utente ha deciso di crearsi un account fake, fingendo di essere Matteo Salvini, cosa illegale visto che si tratta di un furto di identità, ma la persona in questione non si è fermata qui. Dopo aver creato l’account fake, ha scritto ad Angela complimentosi per tutto ciò che sta facendo nel corso di questi mesi.

Lei però non ha capito, a differenza della maggior parte degli utenti della rete, che si trattava di un contatto falso e non solo ha risposto contentissima all’account fake ma ha perfino scelto di pubblicarlo sul suo profilo Instagram, mostrando fiera i commenti ricevuti.

Angela da Mondello è convinta di aver parlato con Matteo Salvini, rivelando anche tutta la sua ammirazione per lui.

Angela da Mondello scambia un fake per Salvini: “Per me è un onore”

Angela Da Mondello, come anticipato, ha mostrato fiera a tutti i suoi fedeli sostenitori il botta e risposta con Matteo Salvini, dimostrandosi più contenta che mai di aver ricevuto commenti così importanti da parte di qualcuno per cui sembra provare un’immensa stima, ma ecco cosa si sono detti.

“Angela continua così e fai schiattare tutti questi rosiconi che stano qui solo a criticarti“ ha esordito il finto Salvini. “Tu possiedi un talento sublime e loro non sono in grado di comprenderlo” ha proseguito. “L’invidia è una brutta bestia. Spero di vederti con tutto il cuore nella scena politica“ ha concluso.

Ovviamente non è mancata la risposta di Angela, che da Barbara d’Urso ha spiegato i suoi problemi con la giustizia, tutta fiera del commento ricevuto: “Grazie Signor Salvini” ha risposto Angela. “Per me è onore sentire tutto quello che lei mi ha detto” ha concluso tutta emozionata, dedicandogli perfino un post nel suo feed.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela Chianello (@angelachianello_real)

Angela da Mondello e Matteo Salvini ovviamente non si sono scambiati una serie di messaggi, ma come anticipato è soltanto qualcuno che si è preso gioco di lei, approfittandosi della sua buona fede. Anche se c’è chi è convinto che lei abbia capito tutto e che abbia sfruttato la cosa a suo vantaggio soltanto per far parlare di sé. Sarà realmente così o Angela è realmente convinta di aver parlato con Salvini nelle scorse ore e che lui gli abbia confidato tutta la stima che prova nei suoi confronti?