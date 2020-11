Vellutata di sedano rapa: cena ideale per riscaldarsi con gusto

By

La vellutata di sedano rapa è un primo piatto ideale per una cena per riscaldarsi ma con gusto. Scopriamo la ricetta.

Con l’arrivo dei primi freddi arriva anche il desiderio di mettere a tavola un piatto sano ma adatto per riscaldarsi. La vellutata di sedano rapa è ideale perché contiene l’ortaggio di stagione dalle innumerevoli proprietà che già vi avevamo elencato.

Una ricetta ideale dopo una giornata intensa che vi regalerà anche grosse soddisfazioni in termini di gusto. A base del sedano rapa chiamato anche di Verona, un ortaggio che ricorda nella forma più una rapa pur avendo i gambi come il sedano a coste.

Dietro all’aspetto bitorzoluto e bruttino da vedere si nasconde invece una polpa bianca dal sapore delicato ideale per preparare una vellutata ricca di gusto e benessere. Scopriamo allora la ricetta passo dopo passo.

Ecco la ricetta della vellutata di sedano rapa: per una cena gustosa

La vellutata di sedano rapa è un vero e proprio concentrato di vitamine specie la A, la B e la C, ma anche di sali minerali. Consumandolo quindi si potranno avere una serie di benefici. Per chi soffre di allergie però è sempre bene rivolgersi al medico prima di consumarlo, visto che potrebbe avere proprietà allergizzanti, proprio come il suo parente sedano.

Per preparare questo primo piatto vi serviranno davvero pochissimi ingredienti e sarà molto semplice portarlo a tavola. Inoltre, il sedano rapa si sposa bene con le patate, scopri i benefici, ma anche con i porri (leggi tutto quello che c’è da sapere), altre verdure di stagione che apportano ulteriori benefici all’organismo.

Scopriamo allora tutto quello che ci serve per realizzare la vellutata di sedano rapa e come si prepara.

Ingredienti per 4 persone

1 sedano rapa grande (altrimenti 2 piccoli)

sedano rapa grande (altrimenti 2 piccoli) 2 patate

patate 1 porro

porro 1 cipolla dorata o cipollotto

50 g di nocciole già sgusciate

nocciole già sgusciate rosmarino fresco q.b.

brodo vegetale q.b

sale

pepe

Preparazione

Iniziamo affettando la cipolla e facendola appena soffriggere con un filo d’olio e il rosmarino fresco. Nel frattempo laviamo le patate, il porro e il sedano rapa. Dopo aver mondato bene tutte le verdure tagliamo, le patate e il sedano rapa a cubetti, mentre il porro a rondelle.

Aggiungiamoli alla cipolla e lasciamoli cuocere per qualche minuto a fiamma vivace. Quindi aggiungiamo del brodo vegetale tiepido ricoprendo tutte le verdure. Facciamo bollire per circa 20 minuti, fino a che le verdure non saranno morbide.

Quindi togliamo dal fuoco rimuoviamo eventuali rami di rosmarino e con un mini pimer andiamo a frullare il tutto. Quando avremo ottenuto una crema liscia, senza pezzi e bella omogenea possiamo impiattare. Tritiamo grossolanamente le nocciole e decoriamo i piatti. Quindi aggiungiamo una spolverata di rosmarino tritato fresco e un filo d’olio extra vergine d’oliva a crudo.

Serviamo con delle fettine di pane abbrustolito. Una cena veloce e davvero gustosa che vi riscalderà.

(Fonte: Vegolosi.it)