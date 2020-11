Claudio Sona ha rivelato che Tommaso Zorzi e Mario Serpa, il suo ex fidanzato, hanno discusso durante il corso di quest’estate.

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer, durante il corso della sua esperienza nella casa, ha però manifestato più volte di avere un altro concorrente gay con cui condividere quest’esperienza. Alfonso Signorini lo ha più volte rassicurato affermando che la sua richiesta è stata ascoltata, ma almeno per il momento questo fantomatico concorrente pronte a conquistarlo non è mai arrivato.

Sul web però si è a lungo mormorato che potesse essere Claudio Sona, il primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne, in quanto lui e Zorzi si sono frequentati a lungo durante il corso di quest’estate.

L’ex tronista ha chiarito, ai microfoni di Casa Chi, di aver un legame sentimentale con Tommaso, chiarendo una volta e per tutte che tra loro c’è soltanto una bellissima amicizia e niente di più. Quello che però ha incuriosito il popolo della rete e che l’ex tronista ha ammesso però che i rapporti tra Zorzi e il suo ex, Mario Serpa, non sono proprio idilliaci. I due avrebbero discusso e mai come ora si troverebbero ai ferri corti.

“Io e Tommaso abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia nato qualche anno fa, ma tra di noi oltre questo non c’è nulla” ha subito chiarito Claudio. “Certo, a volte ci capita di litigare ma poi facciamo subito pace” ha aggiunto per poi precisare che non hanno nemmeno un ex in comune. “Non abbiamo un ex fidanzato in comune” ha ammesso per poi sganciare la bomba. “Però ha litigato con il mio ex fidanzato Mario Serpa“ ha dichiarato. “Eravamo in vacanza insieme in Sicilia, l’anno scorso, e Mario penso lo abbia colpito dicendo qualcosa perché lui si è subito arrabbiato” ha spiegato senza aggiungere ulteriori dettagli sulla questione.

“Tommaso sta facendo un bellissimo percorso all’interno della casa. Penso sia stato coerente e sincero per tutto questo tempo” ha concluso. “Se dovesse incontrare Iconize?” ha chiesto in maniera retorica. “Credo lo farebbe fuori“ ha risposto, facendo un’osservazione più che giusta visto che Zorzi non è nemmeno a conoscenza dello scandalo legato al suo ex.

Tommaso Zorzi e Mario Serpa hanno litigato prima del GF Vip, ma Claudio Sona ha preferito non dilungarsi molto sul motivo di tale discussione, concentrandosi piuttosto sulle dinamiche della casa.

Claudio Sona elogia Tommaso Zorzi e lancia una stoccata a Massimiliano Morra

Claudio Sona ci ha tenuto ad elogiare il percorso di Tommaso Zorzi al GF Vip, affermando che sta dimostrando al pubblico di che pasta è fatto, mantenendo sempre una certa coerenza. L’ex tronista di Uomini e Donne ci ha tenuto anche a chiarire che, a differenza di quanto rivelavano numerose indiscrezioni trapelate in rete, lui non prenderà parte a quest’edizione del reality show di Alfonso Signorini, nonostante in passato abbia tentato il provino per diventare uno dei vipponi.

“Sì, ho scelto di presentarmi ai casting due anni fa, era sempre un’edizione condotta da Alfonso Signorini se non erro” ha ammesso l’ex tronista. “Quest’anno si è parlato di una mia possibile partecipare, ma non è vero“ ha poi chiarito, facendo mettere l’anima in pace al pubblico del piccolo schermo che sperava in suo ritorno in tv.

Claudio, come anticipato, oltre ad aver chiarito la sua non partecipazione a quest’edizione del reality show di Alfonso Signorini, ha anche commentato due dei personaggi chiave di quest’edizione. Uno è Massimiliano Morra, che ieri ha avuto un grave incidente, e di Gabriel Garko, che ha fatto la storia del programma facendo coming out in diretta. Le sue opinioni, purtroppo, sono tutt’altro che positive sui due attori.

“Massimiliano personalmente lo ritengo un personaggio utile all’interno della casa“ ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne. “Non ha mai espresso una sua opinione, non dice mai quello che pensa ed evita accuratamente tutte le diatribe” ha aggiunto senza troppi giri di parole per poi passare a Gabriel Garko ed Adua Del Vesco. “Ero già a conoscenza che Gabriel Garko non fosse eterosessuale. Quello che ho portato sugli schermi è stato un bellissimo momento, ma avrei evitato di approfittarmi di Rosalinda“ ha spiegato. “L’avrei detto prima sui social, o in un altro programma, e soltanto dopo sarei andato a parlare con lui” ha concluso, per poi spiegare chi secondo lui merita la vittoria.

“Spero che Tommaso Zorzi vinca il Grande Fratello Vip“ ha dichiarato, tra l’altro lui si è illuso di poter incontrare Aurora Ramazzotti. “Anche Stefania Orlando mi fa impazzire” ha aggiunto.

Claudio Sona ha commentato il Grande Fratello Vip senza risparmiarsi nei confronti dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini. L’ex tronista è stato abbastanza duro nei confronti di Massimiliano Morra, ma dopo di tutto ha riferito un po’ quello che il pubblico da casa pensa di lui. Anche Signorini, durante una recente diretta, lo ha spronato più volte ad intervenire, in quanto purtroppo durante il corso di questa sua esperienza non è ancora riuscito ad emergere e il pubblico del piccolo schermo non è ancora riuscito a capire di che pasta è fatto. Riuscirà Massimiliano, che è stato soprannominato comodino dagli utenti della rete, a far cambiare idea sul suo conto? A sua disposizione ha ancora un po’ di tempo, ma dubitiamo riesca a farsi largo tra le dinamiche del programma a cui più volte ha storto il naso.