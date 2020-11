Oggi mettiamo alla prova le vostre capacità con questo test: trova l’errore in questa foto, solo una persona su cinque ci riesce!

L’immagine che vi proponiamo oggi sembra non avere davvero nulla che non va.

Si tratta di un semplice ed anche piuttosto simpatico paesaggio disegnato.

Nella composizione dell’immagine, però, è nascosto un particolare “stonato“: riuscirai a trovarlo?

Solo una persona su cinque riesce ad individuare cosa c’è che non va: prova subito!

Test: trova l’errore in foto e metti alla prova le tue capacità

Promettiamo che la soluzione non ha niente a che vedere con rompicapi nascosti, significati astrusi o illusioni grafiche sofisticatissime.

Dovrai solo guardare l’immagine e provare a capire che cosa c’è di sbagliato; è tutto proprio di fronte ai tuoi occhi!

La soluzione sarà nascosta nelle montagne? Il cancello, la casa od il muro di pietra hanno qualcosa che non va?

Aguzza la vista!

Una persona su cinque riesce a capire in un batter d’occhio che cosa c’è che non va in questa immagine, mentre gli altri faticano un po’ di più.

O, addirittura, non riescono proprio a trovare l’errore e devono arrendersi.

Prova a vedere se nel tuo giro di amici qualcuno risolve il quesito più in fretta di te!

Guardiamo insieme ancora una volta l’immagine: qualcosa, nel disegno, non è come dovrebbe essere.

Forse gli alberi sono strani od i rampicanti che si attorcigliano sul muro della casa ti sembrano sospetti?

Bando alle ciance, scopriamo la soluzione!

L’errore presente in questa immagine ha a che fare con il… vento!

Una persona su cinque, infatti, noterà immediatamente come il fumo del caminetto si invola in una direzione mentre le cime degli alberi si piegano nell’altra.

Il disegnatore, quindi, ha decisamente commesso un errore piuttosto evidente!

Nonostante il disegno sia estremamente realistico, infatti, nella realtà la direzione del vento deve essere sempre e solo una.

Svelato il mistero!

Trovare l’errore o non trovare l’errore: quali sono le tue capacità?

Sei riuscito a risolvere il quesito da solo?

Complimenti!

Fai parte di un gruppo ristretto di persone che non hanno bisogno di aiuti per individuare le anomalie.

Il tuo cervello, quindi, è decisamente logico ed analitico: hai un’altissima percezione di quello che ti circonda e difficilmente cadi in confusione.

Insomma, nessuno ti può ingannare!

Hai risolto il quesito dopo qualche minuto o grazie ad un indizio?

Il tuo cervello, allora, è capace di analizzare le situazione senza lasciarsi andare alle fantasie.

Le tue capacità sono principalmente quelle di concentrazione e problem solving: in altre parole, sei un gran lavoratore!

Non hai trovato la soluzione al quesito?

Nessuna paura, non vuol dire che ti manca qualcosa!

Semplicemente il tuo cervello è più portato alla fantasia ed all’immaginazione. Le tue capacità non sono organizzative o di analisi ma, piuttosto, di costruzione del racconto e della storia.

Piuttosto che pensare ai particolari stonati già presenti, siamo sicuri, hai immaginato una storia e trovato qualcos’altro che, secondo te, non andava bene.

Questo test vi è piaciuto e volete cimentarvi in qualcos’altro di simile?

