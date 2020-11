By

Il Ministero della salute ha diramato un’allerta alimentare per una nota spezia.

Le spezie sono da sempre uno degli ingredienti più apprezzati da chi ama cucinare e curare l’alimentazione della propria famiglia. Grazie al loro uso, infatti, si possono preparare piatti sani e al contempo ricchi di proprietà benefiche. Un risultato che viene meno quando gli ingredienti in questione non sono sani come dovrebbero.

A tal proposito, proprio in questi giorni, è stata diramata un’allerta per una spezia di uso comune nella quale sono stati riscontrati valori troppo alti di una tossina. A seguire tutte le informazioni per riconoscerla.

Richiamo alimentare per della paprika

Come riportato dal sito del Ministero della Salute, in questi giorni è stato segnalato un lotto di paprika dolce. Ecco tutte le informazioni utili.

Nome: Paprika dolce

Marchio: Droghe Palma

Prodotto: Scatola da 25 butine di paprika dolce in polvere (butine da 30 grammi)

Nome della ragione sociale: Droghe Palma Production SRLS Unipersonale

Numero di lotto: J20053

Sede dello stabilimento: Via Vittorio Veneto, 22/A – 30020 Marcon (VE)

Data di scadenza: 28/09/24

Motivo del richiamo: Superamento dei limiti di ocratossina A

Chi dovesse avere in casa il lotto sopra indicato è pregato di non consumare la paprika e di riportarla presso il punto vendita al fine di ottenere un rimborso o la sostituzione con un prodotto di pari valore.

Chi, invece, dovesse averla già consumata, dovrebbe consultare il proprio medico curante, al fine di capire come agire per il proprio benessere.

Ocratossina A: di cosa si tratta e perché è pericolosa

L’ocratoima A è una micotossina prodotta dalle muffe e che generalmente si può trovare nella carne, nei cereali, nei formaggi e nella frutta sia fresca che secca.

Si tratta di una sostanza altamente pericolosa perché oltre a danneggiare il Dna risulta essere cancerogena per i reni.

Come per altre sostanze di questo tipo, esiste una soglia di tollerabilità che, una volta superata, viene considerata altamente pericolosa, portando pertanto al richiamo dei prodotti alimentari.

Per questo motivo, è sempre molto importante prestare attenzione a ciò che si mangia e seguire le varie allerte alimentari al fine di scoprire se ci sono alimenti che è meglio non consumare.

Negli utlimi giorni, ad esempio, sono uscite diverse allerte alimentari tra le quali ricordiamo il richiamo di diversi prodotti da forno e l’allerta per dei salatini di un noto marchio.

Torna a leggerci per restare sempre aggiornato sulle varie allerte alimentari.