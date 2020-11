Pelle secca piedi, le cause principali, i migliori trattamenti, i rimedi naturali più efficaci e i trattamenti fai da te da provare assolutamente.

I piedi sono una parte del corpo molto importante ma troppe volte dimenticata durante la skincare giornaliera, perché mentre ogni giorno si pensa al viso, e più volte al giorno alle mani, dei piedi ci si ricorda spesso con l’avvento dell’estate quando si debbono indossare scarpe aperte. La pelle secca è una problematica che può interessare tutto il corpo ed anche il viso e necessita di trattamenti mirati.

Curare i piedi ogni giorno è invece molto importante soprattutto se la pelle appare secca e con talloni screpolati. Scopriamo le principali cause della pelle secca dei piedi, i trattamenti mirati, i rimedi naturali migliori e le ricette di bellezza fai da te da provare.

Pelle secca dei piedi: quali possono essere le principali cause

I piedi sono senza dubbio la parte del corpo più sottoposta a stress quotidiani e meno coccolata. Portano il peso di tutto il corpo e la pressione che si esercita verso il terreno li mette a dura prova ogni giorno e non soltanto a livello muscolo scheletrico ma anche la pelle viene sottoposta a sfregamenti continui.

I piedi presentano spesso un epidermide secca e la cause possono essere di diverso fattore. Lasciando da parte le cause strettamente patologiche come per esempio quelle legate al diabete, che meriterebbero un approfondimento a parte, le principali cause della disidratazione dei piedi possono essere diverse:

calzature sbagliate

camminare troppo scalzi

obesità

bere poca acqua

fare docce o bagni troppo caldi

utilizzo di detergenti aggressivi

I piedi costretti in calzature poco confortevoli, come quelle con il tacco alto oppure con suole rigide, come gli zoccoli di legno possono tendere a seccarsi eccessivamente soprattutto sui talloni e sulla pianta del piede, anche il camminare troppo scalzi su superfici dure può rappresentare uno stress sul piede ma anche sull’epidermide.

L‘obesità, sottopone i piedi ad un peso eccessivo che può essere all’origine di talloni screpolati e colpiti addirittura da ragadi molto fastidiose. In generale bere poca acqua concorre alla disidratazione della pelle di tutto il corpo e anche dei piedi così come fare docce troppo calde o utilizzare detergenti e saponi molto aggressivi potrebbero essere abitudini che tendono a rendere la pelle dei piedi particolarmente secca.

Pelle secca piedi: quali sono i trattamenti migliori

I trattamenti migliori per i piedi secchi sono senza dubbio quelli dalle formulazioni idratanti che dovranno essere applicati ogni giorno e nei casi più importanti anche mattina e sera.

La crema trattamento da applicare con un massaggio su tutti piedi deve essere ricca di sostanze emollienti, perfetti i trattamenti a base di paraffina che molto spesso si utilizzano per la bellezza sia dei piedi che delle mani ma anche quelli a base di burri e oli vegetali.

L’applicazione di un prodotto idratante ed emolliente però non basta, perché il piede andrà trattato in modo specifico esfoliando la pelle ed eliminando tutte le parti ‘indurite’ concentrate soprattutto sui talloni e sulla parte di appoggio del piede.

Fare uno scrub settimanale a base di sali e oli vegetali può eliminare ogni traccia di cellule morte e preparare la pelle dei piedi ad assorbire i trattamenti idratanti e utilizzare raspe, pietre naturali o altri strumenti specifici per eliminare la pelle più dura sarà fondamentale.

Da evitare assolutamente l’utilizzo di lame e bisturi fai da te, questi dispositivi andranno utilizzati soltanto da un podologo professionale che provvederà ad eliminare in modo delicato e mirato, calli e duroni.

Pelle secca piedi: i migliori rimedi naturali

I rimedi naturali per prendersi cura della pelle dei piedi ed in particolare della pelle secca sono diversi e tutti molto efficaci e alla portata di tutti. In particolare gli oli vegetali sono ottimi alleati nel trattamento della pelle secca di tutto il corpo.

Massaggiare un buon olio vegetale dopo la doccia o dopo un pediluvio sarà un gesto di grande conforto per i piedi e molto emolliente per l’epidermide. Gli oli vegetali perfetti per prendersi cura della pelle secca dei piedi sono:

olio di mandorle dolci

olio di jojoba

olio di avocado

olio di argan

olio di cocco

olio di oliva

Come gli oli anche i burri vegetali sono ottimi alleati nel trattamento della pelle secca dei piedi, si possono infatti utilizzare:

burro di karitè

burro di cocco

burro di avocado

burro mandorle

burro di macadamia

Questi burri possono essere massaggiati sui piedi o essere ingrediente principale di un impacco idratante, per esempio da applicare alla sera prima del riposo e tenere tutta la notte sui piedi protetti da morbidi calzini.

Pelle secca piedi: i migliori trattamenti fai da te

Abbiamo selezionato per voi alcuni video tutorial che spiegano passo dopo passo come preparare dei trattamenti naturali per prendersi cura dei piedi ed in particolare dei piedi secchi con talloni screpolati.

Non vi resta che prendervi cura dei vostri piedi ogni giorno per idratarli e renderli morbidi e vellutati anche durante la stagiona invernale.