Scopri le previsioni firmate oroscopo per ciascun segno dello zodiaco e avrai così tutte le informazioni per vivere al meglio la giornata di oggi.

No, ancora non siamo giunti al weekend ma, se il traguardo già si intravede, sarà bene fare in modo e maniera di arrivarci al meglio. Come? Lo svelano a ciascun segno dello zodiaco le previsioni firmate oroscopo.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Uno slancio tutto speciale contraddistingue oggi i primi tre segni dello zodiaco: energie da vendere a gogo.

Oroscopo oggi Ariete

In amore vi sentite vincenti e lo stesso vale per il piano lavorativo, anche se qualche insidia potrebbe sempre celarsi dietro l’angolo.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Oggi vi sentite creative e vi gettate a capofitto nel mondo del lavoro. L’esito sarà senza dubbio brillate.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Gemelli

Amore, lavoro, salute, non c’è settore in cui non vi sentiate più che tutelati. Col vostro zelo oggi stupite tutti.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Si nasconde forse proprio tra i prossimi tre il segno meno fortunato di questa giornata astrologica. Sarà il tuo? Scopriamolo insieme.

Oroscopo oggi Cancro

Una giornata all’insegna del conflitto: attriti a casa, in amore e sul lavoro. Fare appello alla positività diventa una vera sfida.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

Una giornata certo ostica ma uno sprint inatteso potrebbe giungere a dare la svolta quando meno ve l’aspettate.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

Oggi vi sentite invincibili e, grazie al vostro zelo e alla costanza che non conosce flessioni, riuscite a guadagnare anche in questi tempi bui.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

La forza interiore, questa salverà i tre segni che seguono durante una giornata tutta in salita come questo giovedì.

Oroscopo oggi Bilancia

I pianeti oggi sembrano proprio non volervi essere amici. Fortunatamente voi vi sentite corazzati al punto da non temere più nulla.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

I dubbi vi attanagliano ma girare sempre attorno allo tesso problema inizia veramente a sembrare un inutile spreco di forze.

Amore: 5

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Vi sentite forti, praticamente invincibili. vivete ogni cosa con passione, cercando di trarre vantaggi e utili insegnamenti.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Chi confida negli amici e chi nella propria forza interiore: a qualcosa dovranno pur aggrapparsi i prossimi tre segni in questi tempi difficili.

Oroscopo oggi Capricorno

Tensioni in famiglia, preoccupazioni sul lavoro e un futuro sempre più incerto. Il quadro non pare propriamente dei migliori ma per fortuna sentite dentro di voi una grande forza.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Intorno sembra agitarsi la bufera ma voi riuscite comunque a esser felici, supportati dagli amici riuscite così in ogni vostro intento.

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Fortuna che ci sono gli amici. A loro vi appellate quando la terra sotto i piedi sembra veramente iniziare a tremare.