Matilde Brandi dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip ha ammesso di essere in crisi con il suo compagno. I due stanno insieme da 17 anni.

Matilde Brandi è stata sicuramente una delle concorrenti più chiacchierate di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl ha fatto discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo a causa delle sue improvvise sfuriate o, come definito da lei, quando le parte la giugulare.

Quest’aspetto l’ha un po’ penalizzata durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia. Tant’è che non appena il pubblico ha potuto, ha scelto di far terminare la sua esperienza e a lei è venuto un dubbio sui suoi ex compagni. Intervistata dal settimanale Nuovo, Matilde oltre a parlare delle dinamiche del programma, ha rivelato anche un inedito retroscena sulla sua vita di cui non aveva mai parlato all’interno della casa più spiata d’Italia. Quale?

Da qualche tempo, purtroppo, le cose tra lei e il suo compagno non stanno funzionando come sperato e nonostante stiano insieme da 17 anni ed abbiamo due figli, non sanno se attualmente riusciranno a superare o meno i loro problemi di coppia.

Matilde Brandi è in crisi con il suo compagno, rivelando alcuni aspetti del loro rapporto di cui non aveva mai parlato prima nella casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi sul suo matrimonio: “Qualcosa non funziona”

Matilde Brandi ci ha tenuto a sottolineare che la crisi con il suo compagno c’era già prima che lei entrasse nella casa del GF Vip, in quanto tra loro qualcosa si sarebbe rotto già dalla scorsa estate. Lui, tra l’altro, non avrebbe nemmeno approvato la sua scelta di far parte del programma, in quanto era preoccupato che potesse venire fuori un’immagine negativa di sé a causa delle dinamiche del gioco e voleva in qualche modo tutelarla dalle conseguenze che la sua partecipazione avrebbe potuto avere nel mondo reale.

“Purtroppo tra noi non c’è una quadra” ha ammesso Matilde, che di recente ha avuto una pesante discussione con Antonella Elia. “Purtroppo c’è qualcosa che non funziona, nonostante lui mi rispetti tanto e non fa altro che ripetermi che sono una brava mamma” ha proseguito la showgirl parlando della crisi che sta vivendo con il suo compagno, Marco. “In questo momento stiamo cercando di capire se i problemi che si sono venuti a creare possono essere risolti oppure no“ ha confidato senza troppi giri di parole, mettendo ben chiaro che se le cose non dovessero proseguire come sperato le loro due figlie resteranno con lei. “In ogni caso, le nostre gemelle restano con me” ha aggiunto per poi parlare di un altro problema tra loro: il mancato matrimonio.

Durante il corso della sua esperienza, Matilde Brandi al GF Vip non ha mai nascosto che quello sarebbe il suo sogno, ma purtroppo le cose non sempre vanno come vorremmo.

“Non ci siamo sposati perché non abbiamo mai pensato che fosse un qualcosa di necessario” ha dichiarato. “In passato purtroppo ci sono stati dei momenti di crisi nel nostro rapporto, ci siamo anche lasciati per qualche momento” ha proseguito la showgirl. “Abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse un sogno che ho nella mia vita” ha poi concluso. “Questo ovviamente non cambia che abbiamo costruito una bella famiglia” ha aggiunto. “Per la quale ho lottato davvero tanto”.

Matilde Brandi e il suo compagno sono in crisi, ma nonostante i tanti problemi stanno provando a ricostruire il loro rapporto, sperando di poter porre rimedio a tutte le incomprensioni o le problematiche che sono nate durante il corso di questi mesi. Il pubblico del piccolo schermo spera che questa famiglia possa continuare a restare unita e che possa lasciarsi tutte le loro problematiche alle spalle e riportare il loro legame solido come lo era un tempo.