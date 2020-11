In ogni relazione, prima o poi, arriva il momento di presentare gli amici: cosa fare quando le amiche del fidanzato (e viceversa) ti odiano?

Insomma, non importa chi sia il vostro partner (o meglio, importa ma non ora) quanto chi siano le persone con cui si accompagna.

Se già non conoscete la sua cerchia di amici, infatti, arriva un punto di ogni relazione nella quale ci vengono presentate un sacco di persone nuove.

Sono gli amici e le amiche del tuo partner: per ora li conoscete solo tramite storie curiose, buffi soprannomi e gossip di seconda mano.

Cosa fare, però, se tra di voi… non scorre buon sangue?

Amiche del fidanzato (e viceversa): come gestire la situazione se non vi piacete

Prima o poi capita a tutti il terribile momento in cui conoscerete gli amici del vostro fidanzato.

Generalmente, poi, tutta l’ansia e l’anticipazione non portano proprio a niente: gli amici e le amiche (quelli veri) del vostro partner saranno contenti di conoscervi.

Anzi! Non vedranno l’ora di poter parlare con voi di tutte le situazioni imbarazzanti il cui il vostro partner si è cacciato e di cui non ha mai proferito parola con voi.

In poco tempo, quindi, se siete fortunate abbastanza, avrete trovato dei nuovi amici anche voi: senza esagerare ed oltrepassare i limiti, ovviamente!

Insomma i veri amici del partner saranno contenti di conoscervi e viceversa.

Capita, però, che tra tutte le persone nuove che conoscerete ce ne sia qualcuna che vi darà una sensazione strana.

All’inizio, siccome non avete abbastanza elementi per dire la vostra rimarrete in silenzio ma dopo poco la situazione si farà decisamente più chiara.

Ad una o più d’una delle sue amiche non piacete.

Cosa fare in questo caso?

La formula perfetta, purtroppo, non esiste: non possiamo pensare di piacere a tutti e neanche sforzarci di diventare ogni volta quello che vorrebbero gli altri.

Il primo passo, quindi, sarebbe quello di identificare perché all’amica del partner proprio non piacete.

Generalmente le motivazioni sono quelle più standard: c’è qualcosa in sospeso tra di loro? L’amica o l’amico vorrebbe qualcosa di più dal vostro partner? Il vostro arrivo ha diminuito il tempo che il partner passa con gli amici?

La risposta a questi quesiti potrebbe darvela il vostro compagno però, spesso, è proprio lui ad essere poco affidabile quando si parla degli amici.

Non può e non vuole vedere i loro difetti o le loro mancanze.

Generalmente, però, le amiche o gli amici gelosi del vostro partner si distinguono per atteggiamenti veramente poco edificanti.

C’è chi nomina costantemente l’ex, chi vi critica neanche troppo velatamente, chi non fa altro che mettersi (anche fisicamente) in mezzo tra voi due!

Cosa potete fare per gestire una situazione del genere?

Innanzitutto, il primo consiglio anche se potrebbe portare a qualche dissapore è: parlarne con il partner.

Se avete paura di un approccio troppo diretto, provate facendo semplicemente notare la frase sgarbata o decisamente sopra le righe proferita dall’amica o dall’amico.

Sottolineate che voi non siete in confidenza con questa persona e che, quindi, non ha motivi per prendersi tali libertà con voi.

Consigli pratici per affrontare gli amici gelosi del partner

A questo punto è necessario individuare il motivo che porta l’amico (o l’amica) del vostro partner ad essere “negativi” nei vostri confronti.

Tra i motivi più gettonati troviamo:

semplice gelosia : prima il vostro partner era sempre a disposizione, come spalla su cui piangere o complice di bevute. Adesso, però, ci siete voi. Le amiche del fidanzato (soprattutto quelle strette) spesso si sentono estromesse e “dimenticate”.

: prima il vostro partner era sempre a disposizione, come spalla su cui piangere o complice di bevute. Adesso, però, ci siete voi. Le amiche del fidanzato (soprattutto quelle strette) spesso si sentono estromesse e “dimenticate”. interessi sentimentali : non c’è niente da fare, il rischio esiste. Uno degli amici o delle amiche del vostro partner ha delle mire su di lui. Spesso la situazione è nascosta e le persone che provano questi sentimenti faticano ad ammetterli anche a sé stessi.

: non c’è niente da fare, il rischio esiste. Uno degli amici o delle amiche del vostro partner ha delle mire su di lui. Spesso la situazione è nascosta e le persone che provano questi sentimenti faticano ad ammetterli anche a sé stessi. odio a pelle: nessuna motivazione nascosta, niente gelosie. Semplicemente non vi sopportano e non capiscono come il loro amico (o la loro amica) possa voler avere a che fare con voi.

Qualunque sia il motivo per cui le amiche del fidanzato vi odiano la soluzione è solo una: fare finta di niente.

Sappiamo che sembra impossibile e riduttivo e che, a volte, la situazione diventa davvero irrespirabile ma, pensandoci bene, ignorare il loro atteggiamento è la chiave giusta per spuntarla.

Fanno commenti poco edificanti sul loro aspetto: sorridete e, al limite, sottolineate che non vi fate belle per nessuno se non per voi stesse.

Nominano la ex del vostro partner? Chiedete in che rapporti sono rimaste se pensano a lei così spesso.

Insomma, imparate a disinnescare la situazione: farete una bella figura voi e vi risparmierete un sacco di notti passate a rimuginare sulle parole odiose di quella persona.

Vietare al partner di frequentare gli amici o le amiche è fuori discussione.

Come dice il proverbio (e la saggezza popolare raramente sbaglia) meglio tenere gli amici vicini ed i nemici… ancora più vicini!

Dopotutto finché non raggiungete i sette anni (e la relativa crisi) o finché il vostro partner non arriva all’età in cui si rischia di più il tradimento non dovreste avere problemi!