Come sedurre gli uomini dello zodiaco

Scopri come sedurre ogni uomo dello zodiaco. Il parere delle stelle, segno per segno.

Quando si prova interesse verso qualcuno, la voglia di farsi notare è forte come quella di conquistare la persona per la quale si prova qualcosa. Quando si parla di uomini, però, non è sempre facile capire come agire per attirare la loro attenzione. Certo, gli uomini hanno delle preferenze personali che possono dare un’aiuto in tal senso.

Se si parla di conquistarli, però, le cose cambiano e ciò che conta è capire come agire nel modo giusto per attirarne l’attenzione e per conquistarli al fine di capire se ci sono effettivamente possibilità di diventare una coppia o se è meglio lasciar perdere e guardarsi altrove. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la donna giusta per ogni segno zodiacale, scopriremo anche come agire per conquistare gli uomini dello zodiaco. Oltre ai gusti personali e al loro temperamento, infatti, anche l’influenza delle stelle può aiutare in tal senso. Scopriamo come.

Come conquistare gli uomini dello zodiaco

Ariete – Lasciandosi conquistare

Gli uomini del segno zodiacale dell’Ariete, amano andare alla conquista della donna che gli piace. In genere, quindi, basta farsi notare e stuzzicarli un po’, lasciando a loro tutto il resto. Per riuscirci, bisogna essere molto femminili, giocare d’astuzia e prendere parte ad un gioco delle parti che i nativi del segno amano in modo particolare. Per loro, infatti, è molto importante farsi notare e sapere di poter conquistare la persona che gli piace. Un “gioco” che punta a gratificarli e a che al contempo fa crescere in loro l’interesse per la persona che gli piace. Aspetto da non sottovalutare mai, specie se si è davvero interessate a loro.

Toro – Prendendoli per la gola

Gli uomini del segno zodiacale del Toro sono solitamente interessanti a tutto ciò che ha a che fare con il benessere ed il piacere personale. Per farsi notare bisogna essere molto femminili, intriganti ed al contempo calorose. Si tratta di un mix al quale i nativi del segno non resistono. Un buon modo per arrivare a loro è quello di passare per la buona cucina. Il loro amore per la casa, le comodità ed il mangiar bene gli darà subito l’idea di aver trovato la persona giusta. Una che oltre a saperli prendere il verso giusto è anche dedita alla casa e al benessere di entrambi. Aspetto che per loro, sempre improntati verso la famiglia, è estremamente importante. Tanto da riuscire a fare la differenza quando si parla di conquiste.

Gemelli – Portandogli una ventata di allegria

Gli uomini del segno zodiacale dei Gemelli sono da sempre amanti di tutto ciò che è divertente e piacevole da vivere. Per loro l’esistenza stessa è una grande avventura da vivere al meglio e da riempire ogni giorno con qualcosa di nuovo. Per farsi notare da loro è quindi importante circondarli di attenzioni e di allegria. Si tratta infatti di persone che notano gli altri solo quando percepiscono in loro una gran voglia di fare. Quanto al conquistarli, spesso basta limitarsi ad essere allegre e sempre cariche di iniziative per arrivare al loro cuore. I nativi del segno, infatti, hanno un grande bisogno di sapere che al loro fianco c’è qualcuno ricco di risorse e con la capacità di rendere più piacevole ogni giornata. E tutto senza mai dar spazio alla noia. Grande nemica dei nati sotto il segno dei Gemelli.

Cancro – Attirando di continuo la loro attenzione

Gli uomini del segno zodiacale del Cancro sono persone che puntano molto alle relazioni interpersonali, per loro estremamente importanti al fine di vivere una vita che sia completa sotto ogni punto di vista. Attirare la loro attenzione, però, non è sempre facile. I nativi del segno, infatti, sono più che mai proiettati verso se stessi e verso tutto ciò che li interessa. Per sedurli è quindi importante essere pressanti seppur in modo non troppo invadenti. Farsi notare in mille modi diversi, essere più femminili che mai e mostrarsi sia sveglie che romantiche. Un connubio che i nativi del segno apprezzeranno di sicuro e che in fatto di conquiste farà la differenza. Attenzione, però, perché i nativi del segno hanno bisogno di essere conquistati giorno per giorno e per tutta la durata della relazione.

Leone – Sorprendendoli

Quando si parla di conquiste i nati sotto il segno zodiacale del Leone sono piuttosto decisi su cosa desiderano. Quel che può fare la differenza con loro è l’approccio. Si tratta infatti di persone che più di ogni altra cosa amano essere sorprese. Per questo motivo, è bene mostrarsi interessate a loro e al loro modo di essere. Cosa che significa ammirarli, fargli i complimenti e mostrarsi interessate a tutto ciò che dicono o farlo. Caricare al massimo il loro ego è quindi ciò che serve per attirarne l’attenzione al massimo. Fatto ciò basterà mostrarsi a propria volta affascinanti, curiose, attive ed in grado di far loro da spalla, per iniziare ad interessarli davvero.

Vergine – Mostrando una forte personalità

Gli uomini del segno zodiacale della Vergine sono da sempre abili osservatori. Per conquistarli è quindi importante farsi trovare sempre impeccabili sia da un punto di vista estetico che per i modi di fare. Per farsi notare da loro è importante mostrarsi sicure di se e determinate abbastanza da interessarli. Fatto ciò, bisognerà mostrar loro una buona capacità dialettica ed organizzativa. I nativi del segno sono infatti attratti da persone sicure di se ed in grado di fare sempre il punto della situazione. Per questo motivo, finiscono con il lasciarsi conquistare da chi punta dritto al loro cuore, mostrando determinazione e voglia di fare. Aspetti per loro estremamente importanti.

Bilancia – Incuriosendoli

Gli uomini del segno zodiacale della Bilancia, sono solitamente attratti da persone che sanno prendersi cura di se e che hanno modi di fare eleganti e piacevoli. Molto attratti dal tutto ciò che è gradevole agli occhi, si lasciano quindi influenzare da questo aspetto. Superate le apparenze, però, i nativi del segno si lasciano sedurre solo da chi sa incuriosirli come si deve. Un po’ di mistero è quindi la chiave giusta per arrivare al loro cuore. Una chiave che sarà ancor più performante se a tutto ciò si uniranno anche modi di fare aggrazziati e tipicamente femminili. Aspetto per loro da sempre molto importante. Dopotutto, i nativi del segno sono dei veri cultori della bellezza, non solo fisica ma anche interiore e del modo di essere.

Scorpione – Imparando a conoscerli

Gli uomini del segno zodiacale dello Scorpione sono dei grandi amatori. E ciò li rende sempre pronti a cogliere attenzioni nei loro riguardi. Ciò nonostante, attirare la loro attenzione e conquistarli può risultare parecchio difficile. Per farlo occorre infatti imparare a conoscerli almeno un po’ e riuscire a trattare con loro gli argomenti che più li affascinano. Incontrare qualcuno che sia in grado di leggerli dentro è, ad esempio, una cosa che li intriga parecchio. E che tra le altre cose fa scattare in loro un certo interesse. Certo, dopo bisognerà mostrarsi all’altezza delle loro aspettative. E ciò significa, prima di tutto, essere sempre al massimo di se, mostrarsi interessanti, forti e al contempo empatiche. Gli uomini dello Scorpione si lasciano infatti conquistare da donne in grado di sorprenderli sempre grazie ad un mix di contrasti.

Sagittario – Con l’allegria

Gli uomini del segno zodiacale del Sagittario, amano circondarsi di persone allegre e simpatiche. Una donna che sia in grado di divertirli e che si mostri al contempo indipendente e intraprendente è quindi una in grado di attirarne l’attenzione. Fatto ciò, per conquistarli, bisognerà giocare un po’ con loro. Sentirsi corteggiati è infatti un aspetto per loro molto importante e al quale amano prendere parte al fine di sentirsi vivi e partecipi di qualcosa di grande. Qualcosa alla quale la maggior parte delle volte prendono parte anche se non davvero interessati. Un momento in più del quale approfittare per fargli capire chi hanno davanti e conquistarli in modo definitivo.

Capricorno – Dandogli corda

Gli uomini del segno zodiacale del Capricorno, sono spesso distratti al punto da non notare subito se hanno vicino una persona interessante e addirittura interessata a loro. Ciò dipende dal fatto che presi come sono tra lavoro e impegni di ogni tipo, non gliene resta mai a sufficienza per darsi da fare come vorrebbero. Per farsi notare da loro è quindi importante giocare nel loro campo e mostrarsi interessate alle cose che gli piacciono. Che si tratti di hobby, lavoro o altro, ciò che conta davvero è dargli sempre corda. I nativi del segno amano infatti sapere di avere qualcuno dalla loro parte. Si tratta infatti di un aspetto che giova alla loro autostima. Cosa che per loro conta parecchio. Così facendo, sedurli e conquistarli sarà molto più semplice.

Acquario – Mostrandosi interessanti

Gli uomini del segno zodiacale dell’Acquario sono spesso sopra le righe e muniti di uno sguardo verso il prossimo che mira a notare particolari che di solito agli altri sfuggono. Per provare interesse per qualcuno devono sentirsene attratti sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. Mostrarsi interessanti sotto diversi punti di vista è quindi il modo migliore per attirare la loro attenzione. Ciò significa, essere sveglie, determinate, pronte di riflessi e con la battuta sempre pronta. Per quanto appaiano calmi, i nativi del segno amano infatti circondarsi di persone vive e attive. Attenzione, però, perché un’altra caratteristica alla quale tengono molto è l’indipendenza. L’ultima cosa di cui hanno bisogno è infatti una donna che gli si attacchi addosso privandoli dei loro preziosissimi spazi.

Pesci – Con tanta fantasia

Gli uomini del segno zodiacale dei Pesci sono estremamente romantici. Ciò li porta ad essere esigenti e al contempo ottimi osservatori. Per sedurli, solitamente è importante mostrarsi empatiche, dolci e al contempo ricche di fantasia. In quanto sognatori nati, i Pesci sono particolarmente attratti da chi è in grado di sognare a sua volta. E questo perché sarà in grado di mostrargli scenari a cui loro non sono ancora arrivati. Un obiettivo davvero difficile ma che risulterebbe più efficace di qualsiasi altra forma di seduzione. In alternativa, è importante cercare di comprendere il loro mondo. E di farlo per viverne almeno una parte con loro. Questo è sicuramente un modo per entrare in contatto in modo più stretto. I nativi del segno, infatti, amano particolarmente chi si dimostra in grado di capirli come altri non riescono a fare.

Capire come sedurre qualcuno è indubbiamente un’arma in più per arrivare alla persona verso la quale si prova un certo interesse. Per riuscirci al meglio è però indispensabile controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo si avranno infatti delle sfumature altrimenti impossibili da comprendere e certamente in grado di fare la differenza.