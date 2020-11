L’estrazione del Million Day viene eseguita ogni giorno alle ore 19:00: controlla i numeri estratti l’11 Novembre e scopri se hai vinto un Milione di Euro!

Per vincere al Million Day è necessario indovinare almeno 2 numeri dei 5 numeri fortunati estratti ogni giorno.

Chi riuscirà a indovinare tutti i 5 estratti vincerà 1 Milione di Euro mentre chi avrà indovinato 4 numeri porterà a casa 1.000 Euro. Premi “di consolazione” per chi avrà indovinato 3 numeri (che porterà a casa 50 Euro) e per chi riuscirà a indovinare soltanto 2 numeri (che riceverà 2 Euro).

Come si gioca al Million Day?

Il metodo più economico (e anche il più soddisfacente, a dirla tutta!) per giocare al Million Day è registrare una giocata singola puntando un solo Euro su cinque numeri fortunati.

Tra le possibili alternative c’è quella della giocata multipla (si possono giocare fino a 10 combinazioni di numeri su uno stesso scontrino della ricevitoria, pagando un massimo di 10 Euro) e quella della giocata sistemica, che assicura vincite un po’ inferiori rispetto, ad esempio, alla giocata singola.

Con la giocata sistemica si possono giocare da 5 a 9 numeri per schedina, sviluppando varie combinazioni da 5 numeri fino a un massimo di 126 combinazioni.

Con le giocate in abbonamento sarà invece possibile giocare la stessa combinazione di numeri per un certo numero di estrazioni consecutive (al massimo 20). È la soluzione ideale per chi ha cinque numeri del cuore e vuole continuare a puntare su di essi per un certo periodo di tempo.

Il Million Day è stato introdotto in Italia nel Febbraio 2018. A partire dal Maggio dello stesso anno lo Stato Italiano ha stabilito di accettare solo 200 giocate con numeri identici su tutto il territorio nazionale. Alcune combinazioni potrebbero quindi essere rifiutate dal sistema perché sono già state giocate da altri 200 italiani.

Questo limite si è reso necessario al fine di garantire una distribuzione più omogenea delle vincite.

I numeri del Million Day estratti l’11 Novembre 2020

I numeri estratti oggi 11 Novembre 2020 sono:

IN AGGIORNAMENTO