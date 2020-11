Giulia Salemi, bacio mozzafiato al Grande Fratello Vip – Foto

By

Bacio mozzafiato per Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2020: l’influencer cede alla passione con lui, foto.

Bacio mozzafiato nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Protagonista del momento passionale è Giulia Salemi che, entrata pochi giorni fa, sta già movimentando le dinamiche. Senza perdere tempo, Giulia si è inserita immediatamente nel gruppo e, complice un gioco ideato da Tommaso Zorzi, Giulia Salemi ha dato un bacio passionale ad un altro concorrente.

Il fortunato è stato proprio Tommaso Zorzi che Giulia conosce da sei anni. I due, amici anche nella vita, hanno avuto si sono allonanati per diversi motivi nel corso del tempo e, nella casa, stanno recuperando il loro rapporto. Il bacio che si sono scambiati è stato davvero mozzafiato.

Giulia Salemi e il bacio passionale con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020

Per movimentare il pomeriggio nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Tommaso Zorzi ha ideato un gioco ponendo una serie di domande a cui i partecipanti al gioco possono rispondere oppure non rispondere bevendo, però, una bevanda non gustosissima a base di aglio, cipolla, curcuma e altre ingredienti. Nel partecipare al gioco, Tommaso ha dovuto baciare Giulia e tra i due è scattato un bacio lungo e passionale.

“Così si fa. Poi non era la prima volta che io e Giulia ci baciavamo”, ha spiegato Tommaso. La Salemi, poi, ha dovuto indicare la coppia meno vera all’interno della casa. Le opzioni erano: Adua Del Vesco e Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Tommaso Zorzi ha spiegato di pensare all’affetto che c’è tra le tre persone e non solo all’aspetto sentimentale. Giulia, così, ha eletto come la coppia più vera quella formata da Adua e Dayane che sono sempre state lineari nel loro rapporto. Al secondo posto, nelle preferenze di Giulia, si è piazzata la coppia formata da Tommaso e Francesco mentre la coppia meno vera, a detta della Salemi, sarebbe quella formata dalla Gregoraci e da Pretelli dal momento che, tra loro, non c’è stato nessun bacio.