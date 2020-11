Elisabetta Gregoraci ha spiazzato tutti i telespettatori, facendo una bizzarra richiesta alla produzione del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci non smette mai di stupire il pubblico del Grande Fratello Vip e l’ultima richiesta che avrebbe fatto alla produzione, secondo quanto rivelato da Giornalettismo, non sarebbe da meno e suona piuttosto bizzarra. Qual è?

Secondo quanto rivelato dal portale, Elisabetta, che sarebbe felicemente fidanzata, avrebbe richiesto alla produzione di Alfonso Signorini di non far sorvolare sulla casa più spiata d’Italia aerei rivolti a lei con su scritto messaggi di tipo amoroso.

Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti senza parole al GF Vip con questa bizzarra richiesta, ma molto probabilmente non è così come potrebbe sembrare in un primo momento. Per quale motivo? Molto probabilmente la concorrente è stufa che le puntate del reality show vengono incentrate sulla sua vita sentimentale e per questo motivo avrebbe chiesto alla produzione di vietare questo tipo di messaggi, in modo tale da evitare che si vengano a creare ulteriori incomprensioni su questo filone, visto che in più di un’occasione è stata accusa di prendere in giro Pierpaolo Pretelli.

Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci “perdona” Giulia Salemi? Il gesto

Elisabetta Gregoraci, però, in questi giorni non ha fatto parlare soltanto per la sua strana richiesta alla produzione, ma anche perché si è dimostrata essere piuttosto affiatata con Giulia Salemi.

Ovviamente, che le due siano amiche, non c’è assolutamente niente di male, ma il settimanale Chi ha fatto notare che le due in passato hanno avuto modo di passare del tempo insieme a casa di Flavio Briatore e che non si sarebbero salutate nel migliore dei modi, anzi. Per questo motivo stupisce che Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al GF Vip, tra l’altro quest’ultima ha dato un bacio da urlo nella casa, si siano riavvicinate senza nemmeno un chiarito.

Forse, tra le due, c’è stato modo di chiarire i vecchi dissapori prima di entrare nella casa più spiata d’Italia e che questo sia sfuggito agli occhi e le orecchie dei giornalisti? Molto probabilmente sì, altrimenti per quale motivo le due avrebbero dovuto fingere un’amicizia che non c’è?

Elisabetta Gregoraci al GF Vip sembra concentrarsi soltanto sul suo percorso, allontanando anche Pierpaolo Pretelli visto che quest’ultimo ha ammesso di provare più di una semplice amicizia e di sentire la mancanza di un certo tipo di vicinanza con lei. L’ex di Flavio Briatore riuscirà a conquistare quella parte del pubblico che non credeva nella sua buona fede? Staremo a vedere cosa ci aspetta in questo suo restante percorso.