Rivelazione bollente al Grande Fratello Vip 2020: “Elisabetta Gregoraci? Passerei solo una notte con lei”. La reazione della showgirl.

Elisabetta Gregoraci nei pensieri di un concorrente del Grande Fratello Vip 2020? Pierpaolo Pretelli non ha mai nascosto il suo interesse per la showgirl, ma complice un giorno organizzato da Tommaso Zorzi per movimentare il pomeriggio nella casa, anche un altro concorrente ha ammesso che potrebbe cedere al fascino di Elisabetta.

La rivelazione di Francesco Oppini su Elisabetta Gregoraci

Il bacio dell’obbligo o della verità ideato da Tommaso Zorzi per divertirsi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha portato al primo, vero bacio passionale. La protagonista è stata Giulia Salemi che ha inaugurato il gioco. Subito dopo, Francesco Oppini, per non bera la bevanda disgutosa creata con una serie d’ingredienti che i concorrenti avevano in dispensa, ha risposto ad una domanda abbastanza scomoda.

Francesco pesca il biglietto dall’urna e Tommaso, conduttore del gioco, ne legge il contenuto: “Devi dire chi sposeresti e con chi passeresti una notte fra Stefania, Elisabetta e Dayane”.

Gli altri concorrenti gli ricordano che può anche rifiutare di rispondere bevendo l’intruglio creato come penitenza. Oppini, però, decide di spiazzare tutti rispondendo con sincerità.

“Rispondo certo, Elisabetta una notte, Stefania la sposerei e con Dayane niente… mi dispiace per certe cose è da evitare”, sono le parole di Oppini che spiazza tutti. La reazione di Dayane, piccata, non si fa attendere. “Meglio così”, si limita ad affermare la modella brasiliana che, poi, chiamata a scegliere una persona con cui dormire in lavatrice, sceglie Pierpaolo Pretelli.

La stessa Mello, poi, ricorda a tutti che si tratta di un semplice gioco che, poi, porta nuovamente al centro del salone lo stesso Oppini. Massimiliano Morra deve leccare della marmellata dall’ombelico di un concorrente e la bottiglia indica proprio Oppini. L’attore napoletano accetta la sfida, ma non portandola a termine, viene sostituito da Maria Teresa Ruta.

Il gioco ideato da Zorzi riesce così a rallegrare l’atmosfera, ma cosa penserà Pierpaolo Pretelli dell’ammissione di Oppini? Lo stesso Pretelli, poi, è stato chiamato a mimare una mossa d’amore e la scelta, naturalmente, è caduta proprio sulla Gregoraci.