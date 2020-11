Riconosci il bimbo nella foto? Oggi è una star della Rai

Oggi è un conduttore e una star della Rai, protagonista di uno dei programmi più longevi, ma qui era solo un bambino. Avete capito chi è?

Oggi è un conduttore e un personaggio televisivo ironico, intelligente, sarcastico e con una grande capacità d’intrattenere il pubblico, ma qui era solo un bambino. Viso simpatico, capelli mossi che gli cadevano sulla fronte e occhi furbi.

L’espressione che ha nella foto è riuscita a mantenerla anche da adulto e, in queste settimane, sta facendo molto parlare di sè per la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2020 di cui è diventato un indiscusso protagonista.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Il bambino nella foto oggi è un conduttore della Rai e un concorrente di Ballando con le stelle 2020

Il bambino che vedete nella prima foto è proprio Costantino Della Gherardesca, amatissimo conduttore di Pechino Express ed oggi concorrente di Ballando con le stelle 2020 in coppia con la maestra Sara Di Vaira.

Classe 1977, laureato in filosofia al King’s College London, appartenente ad una famiglia aristoratica toscana, Costantino entra nel mondo dello spettacolo nei primi anni 2000. Anno dopo anno è riuscito a conquistare il cuore del pubblico che lo ama per l’autoironia, il sarcasmo e quel pizzico di leggerezza con cui affronta ogni situazione.



Costantino è cambiato tanto fisicamente. Fino a qualche anno fa, infatti, pesava più di 100 kg. Dopo aver seguito un’alimentazione sana ed equilibrata è riuscito a perdere peso, precisamente 25 kg. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Diva e Donna, ha dichiarato di averlo fatto per la salute.

“Smettere di fumare è l’unico vizio che mi è rimasto. Dovrei dimagrire altri 7 chili perché ho un problema di apnea improvvisa che mi prende nel sonno. Per risolverla dovrei fare un’operazione terribile che non ho il tempo di fare. Praticamente mi devono spaccare la mascella e spostare un po’ in avanti la mandibola. Una roba orribile a raccontarla, mi smontano la testa, ma non si vedrà nulla dopo. Prima o poi devo farlo perché il mio problema più avanti potrebbe portare a ictus e altri problemi”, affermava nel 2018.

A Ballando con le stelle appare in ottima forma e, nonostante i giudizi non sempre positivi della giuria, insieme a Sara Di Vaira è riuscito a conquistare la semifinale.