Calista Kay Flockhart, nata in Illinois mercoledì 11 novembre cinquantasei anni fa, sembra scomparsa dalle scene ma la realtà è che ha deciso di dare priorità al marito “Indiana Jones” ed al figlio artista da poco al college.

Dopo la storia con il noto produttore David E. Kelley (marito di Michelle Pfeiffer dal 1993) ed il breve flirt con Samuel Alexander Mendes (regista Premio Oscar e marito di Kate Winslet), alla cerimonia dei Golden Globe Awards del 2002 incontra Harrison Ford per non lasciarlo più. Scopriamo come è diventata una delle attrici più amate del piccolo schermo.

Calista Flockhart tra vita pubblica e privata

Nel 2003 i due attori ufficializzano la loro relazione ed il 15 giugno 2010 si sposano nel Nuovo Messico. Il loro matrimonio sembra procedere a gonfie vele e, oltre ad esser considerato tra i più felici (e rari) di Hollywood, è spesso oggetto di interesse.

Si, perché sono in molti a chiedersi quale sia il segreto per un’unione così. A tal proposito Harrison Ford ha dichiarato a Vanity Fair “con lei non parlo, muovo solo la testa”.

Calista nel 2001 era single ed ha adottato un figlio, Liam, oggi diciannovenne, che ha ovviamente preso il suo cognome. Mr. Ford lo ha riconosciuto e, con lui, ha quindi un totale di cinque figli, due dal primo matrimonio e due dal secondo. Dell’avventuroso attore vi avevamo parlato qualche mese fa per via dell’incidente sfiorato mentre pilotava il suo aereo.

Debutta nel lungometraggio di Robert Redford del 1994 “Quiz Show” e prosegue con altre piccole parti fino alla grande occasione che le cambia la vita.

L’attrice è diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo dell’avvocatessa sognatrice, vanitosa ed incapace di lasciarsi andare nelle relazioni sentimentali Ally McBeal. L’omonima serie televisiva è andata in onda dal 1997 al 2002. Lo studio legale Cage & Fish, dal quale nessuno vorrebbe farsi rappresentare, è amato ancora oggi da milioni di fan. Hanno chiesto tutti a gran voce un reboot ma al momento sembra un’idea da accantonare.

Altro personaggio amato della serie era la terapeuta Tracy che proponeva di trovare la propria canzone a tema per risolvere i problemi quotidiani. Ve ne avevamo parlato a fondo.

Altra serie tv in cui la si è vista protagonista è Brothers & Sisters – Segreti di Famiglia dove recitava al fianco di Sally Field interpretando la conduttrice radiofonica repubblicana Kitty Walker.

Calista non ha più avuto parti di rilievo nel cinema ma afferma di esser soddisfatta della sua vita in quanto “ad età diverse corrispondono diverse esigenze”. Ora la sua è la famiglia.

Nonostante Harrison Ford sia di ventidue anni più grande, la loro relazione forte e duratura è la prova di quanto poco conti l’età tra due persone quando si trova il vero amore.

Silvia Zanchi