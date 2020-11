Uomini e Donne oggi: la notte di fuoco di Nicola Vivarelli

By

Uomini e Donne oggi 10 novembre: Armando e Michele discutono con Giulia e Roberta Di Padua, notte di fuoco per Nicola Vivarelli.

La puntata di oggi, martedì 10 novembre, di Uomini e Donne, vedrà protagonisti alcuni cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la puntata odierna del dating show di Maria De Filippi dovrebbe cominciare con Armando Incarnato e Michele Dentice che si accomoderanno al centro dello studio per confrontarsi rispettivamente con Giulia e Roberta Di Padua.

La puntata, poi, dovrebbe continuare con Nicola Vivarelli e sarà proprio il racconto del 26enne a stupire e a lasciare tutti a bocca aperta. Nicola, infatti, racconterà di aver vissuto una notte d’amore, ma con chi?

Uomini e Donne oggi: notte d’amore per Nicola Vivarelli e Veronica?

La puntata di oggi di Uomini e Donne comincerà con Armando Incarnato e Michele Dentice. Armando, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, avrebbe frainteso alcuni atteggiamenti di Giulia la quale, a sua dire, avrebbe voluto un appuntamento. La dama, però, smentirà il cavaliere napoletano affermando che, da parte sua, c’è solo amicizia.

Tra Michele Dentice e Roberta Di Padua, poi, torneranno le incomprensioni e le discussioni. La dama che, nelle scorse puntate ha più volte ribadito di essere molto presa dal cavaliere, non nasconderà la propria delusione per alcuni atteggiamenti di Michele. In studio, infatti, i protagonisti avranno modo di ascoltare il vocale con cui Serena, nella scorsa puntata, ha smascherato il cavaliere il quale, lontano dalla trasmissione, parlerebbe male delle donne che frquenta.

La delusione di Roberta sarà tanta e il colpo sarà ancora più duro da sopportare quando scoprirà che Michele ha inviato le stesse foto in cui appare senza maglia in palestra sia a lei che a Giulia.

La puntata, poi, dovrebbe continuare con Nicola Vivarelli. Dopo la scorsa puntata che sembrava essere un nuovo inizio con Gemma Galgani, Nicola ha raggiunto Veronica a casa sua per un ulteriore chiarimento dopo la scelta di chiudere la frequentazione. Le anticipazioni del Vicolo fanno così sapere che l’incontro tra Nicola e Veronica si sarebbe concluso con una notte d’amore. Veronica smentirà Nicola, ma la sua reazione stupirà tutti dal momento che non si arrabbierà di fronte alla rivelazione del cavaliere.