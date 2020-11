Le riconoscete? Sono sorelle ed entrambe brillanti attrici

Riconoscete queste bambine? Sono sorelle, entrambe attrici, hanno lavorato in importanti fiction cominciando a recitare da piccole, foto.

Sorelle, attrici e bellissime: avete riconosciuto le bambine nella foto? Oggi sono due giovanissime donne che, alle spalle, hanno già una brillante carriera avendo lavorato in tantissime fiction importanti e di successo accanto ad alcuni dei migliori attori italiani.

La bellezza che avevano quando erano piccole non l’hanno mai persa. Con il tempo sono diventate sempre più belle: una è rimasta bionda e sta per diventare mamma per la prima volta mentre l’altra è bruna ed oltre ad avere una passione per la recitazione, è anche una ballerina.

Non avete ancora capito chi sono? Andiamo a scoprirlo insieme.

Due giovani sorelle attrici e ricche di talento

La bambina bionda della prima foto è Domiziana Giovinazzo, conosciuta da tutti per aver interpretato Elena Martini della fiction di Raiuno “Un medico in famiglia”. Domiziana era la figlia di Lele Martini (Giulio Scarpati) e Alice (Claudia Pandolfi). Comparve nella prima volta nella sesta stagione della fiction insieme a Gabriele Paolino che interpretava il fratello gemello Bobò.

Sono passati diversi anni ed oggi Domiziana ha 20 anni, è bellissima e sta per diventare mamma per la prima volta come ha annunciato lei stessa su Instagram pubblicando la foto del suo dolce pancione.

Visualizza questo post su Instagram Tutte le grandi cose iniziano con qualcosa di piccolo💙 Un post condiviso da Domiziana Giovinazzo (@domiziosa_official) in data: 6 Nov 2020 alle ore 4:56 PST

La sorella, riccia e bruna, invece, è Aurora Giovinazzo e anche lei è un’attrice. Ha recitato in tantissime fiction di successo. Nella foto qui in alto è accanto ad Anna Valle nella fiction di Raiuno Sorelle in cui ha recitato anche accanto a Loretta Goggi e Giorgio Marchesi.

Nel suo curriculum ci sono altre fiction importanti come Caterina e le sue figlie 3, Rossella, Il peccato e la vergogna, La classe degli asini, Non è stato mio figlio, Furore – Il vento della speranza, Una casa nel cuore, Immaturi e Breve storia di lunghi tradimenti. Aurora è anche un’appassionata di ballo e partecipa anche a numerose gare.

Due sorelle con un grande talento artistico che, sin da bambine, hanno respirato l’odore del set realizzando, a piccoli passi, i loro sogni.