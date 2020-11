l numeri vincenti del Million Day anche oggi potrebbero cambiare la vita di uno o una fortunata. Scopri se sei tra i fortunati ad esserti aggiudicato uno dei premi in palio o addirittura il milione di euro.

Il Million Day, arriva puntuale anche oggi con l’estrazione alle ore 19.00 e la possibilità di giocare tanti numeri fino alle 18.45. Se conosci i tuoi numeri fortunati corri in una delle tante ricevitorie d’Italia per tentare la fortuna.

Million Day: quanti numeri si possono giocare

Al Million Day si possono giocare da un minino di 5 numeri ad un massino di 9. Più numeri si giocano e più le possibilità di vittoria aumentano sistematicamente, come è spiegato sul sito ufficiale di Lottomatica Italia:

“L’importo di ciascuna giocata è fisso a 1€ e puoi scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi.

Puoi comporre diversi tipi di giocate MillionDAY:

Giocata singola: prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1€.

Giocata plurima: consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1€. Puoi comporre le giocate plurime nei seguenti modi:

in ricevitoria, compilando la schedina cartacea fino a 5 giocate in una sola schedina o a voce per giocare fino a 10 giocate in un solo scontrino

con l’App Lotto, fino a 10 giocate singole tramite una sola schedina digitale (ti basterà poi mostrare al ricevitore la schermata con il QR-Code e effettuare il pagamento in ricevitoria)

online con conto gioco, fino a 10 giocate in un’unica schedina sui siti dei rivenditori abilitati alla raccolta a distanza e su App Lotto

Giocata sistemistica: permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto.

Il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati

Il sistema Ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole (6 numeri = 2 giocate, 7 numeri = 3 giocate, 8 numeri = 5 giocate, 9 numeri = 10 giocate) componibili con i numeri selezionati, ha quindi costi inferiori e consente di realizzare una vincita da almeno 1.000€ indovinando 5 numeri (tra i 6, 7, 8, 9 selezionati)”

Le giocate da 5 a 9 numeri hanno dei costi diversi:

giocando 6 numeri la giocata ha un costo di 6 euro

la giocata ha un costo di giocando 7 numeri la giocata ha un costo di 21 euro

la giocata ha un costo di giocando 8 numeri la giocata ha un costo di 56 euro

la giocata ha un costo di giocando 9 numeri la giocata ha un costo di 126 euro

Million Day: le ultime estrazioni vincenti

Ecco le estrazioni vincenti degli ultimi tre giorni, scopri se i tuoi numeri fortunati sono già stati estratti o hanno ancora la possibilità di cambiare la tua vita!

sabato 7 novembre : 20-21-31-47-54

: 20-21-31-47-54 domenica 8 novembre : 20-26-33-41-46

: 20-26-33-41-46 lunedì 9 novembre: 4-5-30-37-43

Million Day: i numeri vincenti di oggi, martedì 10 novembre 2020

In aggiornamento