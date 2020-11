Gabriella Carlucci che fine ha fatto? Ecco com’è oggi

Che fine ha fatto Gabriella Carlucci, sorella della conduttrice di Ballando con le stelle? Ecco com’è diventata oggi.

Gabriella Carlucci è stata una delle protagoniste indiscusse del mondo del piccolo schermo negli anni 80 ed è la sorella della famosa Milly, conduttrice di Ballando con le stelle.

Nonostante abbia alle spalle un’onorata carriera nel mondo dello spettacolo, Gabriella ha fatto da qualche tempo perdere le tracce di sé, ma prima era una dei volti più popolari della tv.

Nata nel 1959, originaria di Alghero, Gabriella trova il successo nei primi anni 80, grazie alla collaborazione con Enzo Tortora che le permette di far parte del cast di Portobello, programma che ha segnato un’intera generazione, per poi approdare in numerosi show come Festival Bar, Azzurro ed anche il Festival di Sanremo, che non ha di certo bisogno di presentazioni.

Gabriella, contrariamente a sua sorella Milly, però decide di lasciare il mondo dello spettacolo per iniziare a lavorare nella sfera politica nel paese. Tant’è che nel 1994 si iscrive a Forza Italia e fonda il Dipartimento Nazionale dello spettacolo. Con il passare del tempo, complice anche l’elezione con ben 33 mila voti a suo favore, mette sempre più da parte il mondo dello spettacolo e la politica inizia ad avere un ruolo sempre più importante all’interno della sua vita. Ma di cosa si occupa oggi? Che Fine ha fatto Gabriella Carlucci?

Gabriella Carlucci oggi: che fine ha fatto la sorella di Milly

Gabriella Carlucci, come anticipato, ha lasciato il mondo dello spettacolo. Tant’è che nel 2010 è diventata sindaco di Margherita di Savoia, città in provincia di Berletta – Andrea – Trani, anche se l’anno seguente ha scelto di dimettersi da tale incarico, abbandonando lo schieramento di Berlusconi, e provando a farsi strada nel Parlamento, ma purtroppo non riesce dal suo intento. Quest’esperienza purtroppo la segnerà, tant’è che sceglie di prendersi una piccola pausa da questo mondo. Nel 2018 si candida alla Camera dei Deputati.

Attualmente, sta curando il Festival del Cinema Italo – Spagnolo di Palma de Mallorca, mentre per quanto riguarda la vita privata, la sorella di Milly Carlucci, che sabato scorso ha assistito ad un incidente in diretta a Ballando con le stelle, è sposata con Marco Catelli. I due hanno un figlio Matteo e non di rado viaggia per il mondo a promuovere i suoi progetti, che vedono in scena tutta la sua determinazione e quella forza che soltanto le donne posseggono.

Gabriella Carlucci oggi, nonostante abbia messo da parte il mondo dello spettacolo, continua imperterrita la sua carriera. Anche se l’ultimo progetto citato riguarda sempre l’arte dello spettacolo, in particolar modo la sfera del cinema ed anche se non appare più sul piccolo schermo degli italiani, loro la ricordano sempre con grande affetto ed ancora oggi si chiedono se tornerà mai a riprendere il suo ruolo di conduttrice come faceva un tempo.