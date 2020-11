Emanuela Folliero e Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh scomparso di recente, erano molto legati: la coincidenza “soprannaturale” che ha commosso Emanuela e la sua famiglia.

Ha cercato di prendere la vicenda nella maniera più razionale possibile, cercando di convincersi che si trattasse soltanto di una coincidenza molto particolare, eppure Emanuela Folliero ha dovuto ammettere che nel giorno prima della morte di Stefano d’Orazio ha ricevuto un incredibile segno premonitore.

Emanuela Folliero e Stefano D’Orazio: un legame speciale

Non erano in molti a saperlo, dal momento che entrambi non sono mai stati grandi amanti del gossip e della cronaca rosa, ma Emanuela Folliero e Stefano D’Orazio sono stati fidanzati per circa due anni e mezzo, in un passato molto lontano ma che ha segnato profondamente la vita di entrambi.

I due avevano quasi vent’anni di differenza ma questo non ha impedito loro di amarsi molto e di mantenere un profondissimo legame d’affetto anche nel corso degli anni, dopo che la loro storia si era conclusa.

In nome di questo legame, Stefano D’Orazio aveva fatto un regalo al figlio di Emanuela, nato ormai dodici anni fa. In occasione del battesimo del bambino, il batterista regalò alla famiglia una catenina d’oro con un piccolo ciondolo. Sul retro di esso era stato inciso un messaggio dolcissimo: “Ad Andrea, tuo Stefano”.

Era chiaro che, nonostante il regalo fosse per il bambino, Stefano D’Orazio aveva voluto dedicare il suo messaggio ad Emanuela.

Quella collanina, come ha raccontato Emanuela, è rimasta sepolta negli armadi di casa per moltissimo tempo, fino a quando, in maniera del tutto casuale Emanuela l’ha ritrovata mentre era impegnata a rimettere in ordine.

Era il giorno appena precedente alla morte di Stefano, di cui Emanuela avrebbe avuto immediatamente notizia. L’incredibile coincidenza ha colpito moltissimo sia l’ex annunciatrice sia il suo attuale marito Giuseppe Oricci, sposato nel 2018.

La Folliero ha raccontato infatti che il marito Giuseppe è un uomo estremamente razionale, che di certo non crede alle superstizioni e ai “segnali soprannaturali”. Come lei, però, anche il marito è rimasto molto colpito dall’incredibile coincidenza che sembra in tutto e per tutto un segno che Stefano D’Orazio ha voluto “lanciare” a una delle donne più importanti della sua vita appena prima di lasciare questo mondo.

La decisione di Emanuela, subito condivisa dal marito, è stata di appendere la catenina di Stefano in cucina, in quello che tutti consideriamo il cuore di una casa, dove si riunisce la famiglia.

“Davvero in fin dei conti la nostra storia è durata solo due anni e mezzo, quindi quello che ha contato di più è stata l’amicizia, la complicità, l’allegria. Un filo che non si è mai spezzato” ha spiegato Emanuela, che purtroppo non ha potuto partecipare ai funerali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tg2 Rai (@tg2raiofficial) in data: 9 Nov 2020 alle ore 10:04 PST

I funerali di Stefano D’Orazio si sono svolti a Roma ed Emanuela Folliero, insieme alla famiglia, vive a Milano. Trovandosi nell’impossibilità di spostarsi a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, Emanuela ha raccontato di essersi dovuta accontentare di mandare soltanto una corona di fiori con un messaggio di condoglianze.