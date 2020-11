Scopri qual è la donna giusta per gli uomini dello zodiaco. Ovvero la donna che cercano e per la quale sono più predisposti a perdere la testa.

Quando ci si innamora di qualcuno, uno dei primi interrogativi che ci si pone inevitabilmente riguarda la possibilità di essere o meno ricambiati. Sebbene non esista una risposta univoca a questa domanda, è anche vero che ci sono determinate caratteristiche che possono favorire la nascita di un sentimento d’amore nei confronti di un’altra persona. Se pensiamo agli uomini dello zodiaco, ad esempio, oltre all’aspetto fisico ci sono tutta una serie di caratteristiche delle quali tener conto.

E alcune di essere dipendono in gran parte dall’influenza delle stelle. Per questo motivo, oggi cercheremo di capire come dovrebbe essere la donna giusta per ogni segno dello zodiaco.

La donna ideale per gli uomini dello zodiaco. Ecco qual è secondo le stelle

Ariete – La donna intraprendente

Gli uomini del segno zodiacale dell’Ariete sono molto esigenti quando si parla d’amore. Per provare qualcosa devono infatti sentirsi stimolati sotto diversi aspetti. Di sicuro tendono a notare le donne che si prendono cura di se e che sanno affascinare con i loro modi di fare. Andando più nel profondo, però, hanno bisogno di personalità forti ed in grado di coinvolgerli emotivamente. Una donna semplice e avvezza a dargli sempre ragione può essere piacevole per i primi tempi ma non riuscirà mai ad intrigarli del tutto. I nativi del segno hanno infatti bisogno di sentirsi provocati, di sapere che dall’altra parte c’è qualcuno che non comprendono mai a fondo. E, sopratutto, devono aver voglia di scoprire chi c’è davanti a loro. Una donna che sappia incuriosirli, divertirli e che al contempo si mostri indipendente è quindi quella che sarà in grado di fargli perdere la testa.

Toro – La donna dolce e tradizionale

Gli uomini nativi del segno zodiacale del Toro hanno le idee molto precise sulla donna dei loro sogni. Sebbene siano affascinati da quelle esuberanti e che dimostrano di sapere il fatto loro, alla fine si innamorano perdutamente di quelle in cui riescono a riconoscere un’indole materna. Ciò non dipende da un loro essere mammoni quanto dalla voglia di costruirsi una famiglia. E visto che i nativi del segno sono da sempre tradizionalisti, la donna giusta per loro è quella che sa coccolarli e viziarli e che pur seguendo le loro stesse passioni sa sempre come dargli la giusta sensazione di comfort. Una donna dolce che sappia essere attenta anche alle tradizioni, alla fine sarà quindi quella che sceglieranno. Scelta che tra le altre cose è per loro molto importante. Una volta fatta, infatti, è davvero difficile che la cambino.

Gemelli – La donna con inventiva

Gli uomini del segno zodiacale dei Gemelli sono da sempre attratti da donne vive e ricche di risorse. Ciò si deve, almeno in parte, al loro innato bisogno di non annoiarsi mai. Una donna allegra ed in grado di dar loro sempre spunti nuovi su cui riflettere è quindi ciò di cui hanno maggiormente bisogno. A ciò si unisce una costante ricerca di qualcosa di nuovo. Cosa che si sposa con il desiderio di una donna che sia presente ma al contempo non asfissiante. Anche se non si direbbe, i nativi del segno sono piuttosto precisi riguardo le loro esigenze. E a ciò si unisce la necessità di trovare qualcuno che faccia al caso loro. Quando la trovano, però, il loro amore sarà totale. E seppur sempre un po’ sopra le righe, sapranno dimostrarlo, mostrandosi persino flessibili a loro volta. E tutto nonostante il loro strano modo di essere.

Cancro – La donna sensibile

Gli uomini nativi del segno zodiacale del Cancro, sono solitamente un po’ difficili di carattere. Spesso soggetti ai cambi d’umore, sono infatti fissi sulle loro posizioni. Cosa che avviene indipendentemente dall’avere o meno ragione. Per questo motivo hanno bisogno di una donna che sappia capirli, che sia in grado di prenderli per il verso giusto nelle varie circostanze e che lo faccia senza mai farglielo pesare. Ci vuole quindi una donna che sia sensibile al punto giusto, che li riempia di attenzioni e di coccole e che li metta sempre al centro del suo mondo. Ovviamente desiderano anche una donna che sia femminile. E tutto perché la loro idea di romanticismo gli fa sognare una sorta di principessa della quale prendersi cura. Una cura che però non dovrà mai essere eccessiva o richiesta. Motivo per cui un po’ di sana indipendenza sarà vista da loro come un attributo in più sul quale poter contare.

Leone – La donna passionale e presente

Gli uomini del segno zodiacale del Leone sono molto ambiziosi. Anche in amore, quindi, si trovano ad avere delle idee ben precise sul tipo di donna da loro desiderato. Attratti da coloro che sanno prendersi cura di se e mettersi in mostra nel modo giusto, sognano anche qualcuno che sappia stare al loro fianco, alternando nella giusta misura il ruolo da protagonista e da complice. I nativi del segno, amano infatti potersi vantare della loro compagna. Ma nel farlo devono avere la certezza di restare gli assoluti protagonisti. Per questo motivo, desiderano una donna che sia presente ma al contempo disposta a lasciarli primeggiare. A ciò si unisce anche un bisogno di passione che i Leone vivono come primario. Dopotutto sono uomini attivi e con tanta voglia di divertirsi e di sentirsi sempre vivi. Motivo per cui hanno bisogno che al loro fianco ci sia una donna a sua volta carica di passione.

Vergine – La donna indipendente

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono istintivamente attratti da donne che sanno il fatto loro e che nella vita non hanno bisogno di nessuno. Averne le attenzioni li fa sentire importanti ed accende in loro la passione. La loro donna ideale deve quindi essere indipendente e possibilmente anche un po’ intellettuale. E se a tutto ciò si unisce anche della dolcezza, i nativi del segno potranno dirsi immensamente felici. Per loro, infatti, avere una buona dose di coccole è sempre importante. Cosa che però non amano chiedere. Motivo per cui, una donna che pur essendo indipendente riesca a leggerli dentro e a capire quando hanno bisogno di sentirsi speciali, è anche quella per cui possono arrivare a perdere la testa, mettendo da parte ogni rifiuto verso i legami per partire alla sua conquista.

