Restrizioni Covid, scoppia il “caso”: una giovane coppia prende una multa per un bacio all’aperto. L’episodio è accaduto a Forte dei Marmi. I dettagli raccontati nel programma Quarta Repubblica di Nicola Porro

Restrizioni Covid, multata una giovane coppia per un bacio all’aperto. Una storia che diventa un “caso” ed approda in tv.

A rompere il silenzio è stato Francesco Barducci, giovane protagonista che ha scelto il programma televisivo Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro per raccontare, esattamente, cosa è successo a lui e alla sua fidanzata.

L’episodio risale a qualche giorno fa ed è accaduto a Forte dei Marmi. Senza timore e con una certa compostezza, Balducci ha detto in tv come sono andate le cose. Il racconto è molto dettagliato.

“Eravamo parallelamente al viale principale della piazzetta del pontile di Forte dei Marmi – esordisce il giovane proseguendo – c’eravamo appartati lì proprio per evitare l’assembramento. Dopodichè, vedendo la situazione dove non c’erano persone, ho dato un bacio alla mia ragazza e c’era anche un amico che stava fumando – spiega ancora Balducci – ho voluto immortalare il momento in una foto“.

La testimonianza s’arricchisce di dettagli. Francesco Balducci precisa: “Tutto questo è durato cinque secondi al massimo, davvero pochi istanti, e subito il pubblico ufficiale è venuto da noi, dicendo che voleva ovviamente sanzionarci”.

E’ lucido il racconto del fidanzato sanzionato che aggiunge ancora: “Abbiamo chiesto immediatamente scusa, gli abbiamo detto che aveva assolutamente ragione sottolineando, però, che attorno a noi non c’era nessuno”.

Il protagonista ha precisato che lui è rispettoso delle restrizioni in vigore e lo è stato anche a Forte dei Marmi. Divieti, peraltro, resi ancora più stringenti con l’ultimo dpcm. Barducci infatti ha spiegato che, la mascherina, è stata tolta soltanto perché non c’erano passanti e, quindi, nessun rischio di veicolare un eventuale contagio.

Nicola Porro va poi dritto al sodo, rivolgendosi a Balducci. “Ti hanno fatto una mula alla fine?” – chiede il conduttore. Balducci risponde di sì.

Nel corso dell’intervista è venuto fuori anche che il giovane sta studiando per arruolarsi nelle forze armate. “Senti, è vero che vuoi fare il carabiniere?” – chiede Porro. Balducci conferma che si sta preparando per un concorso, per diventare un pubblico ufficiale, ma non rivela di quale corpo. Per il momento, però, è disoccupato perché ha perso recentemente un lavoro part-time.

Balducci ha poi rivolto un pensiero particolare alle forze dell’ordine che, in questi mesi, stanno lavorando duramente su tutto il territorio nazionale. “Ho massimo rispetto per quello che fanno” – ha commentato il giovane.

Il racconto della storia in tv ha suscitato non poche polemiche anche tra gli ospiti in studio.

Covid, multa per bacio. Sansonetti: “Ingiusta”

Ad ascoltare la storia, ospiti della trasmissione, c’erano anche Piero Sansonetti e Matteo Salvini. Per Sansonetti, giornalista di lungo corso, la multa fatta ai ragazzi è ingiusta e incomprensibile.

Dello stesso tenore anche il commento di Nicola Porro: “Abbiamo perso il senso della realtà. Il sindaco di quella città deve andare dal ragazzo dopo averlo visto stasera e dirgli caro ragazzo la multa non la paghi”.

Netto anche il punto di vista di Matteo Salvini. Per il leader della Lega “serve buon senso sulle sanzioni”.

Infine, Salvini rivolgendosi a Porro: “Se non gliela toglie il sindaco la multa, chiedo alla tua redazione e ce ne facciamo carico noi. Questo però non vuol che da domani i multati di mezza Italia mi scrivono su Instagram o Facebook mandandomi il verbale”. Insomma, un’attenzione particolare per un caso limite.