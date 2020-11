Barbara D’Urso non nasconde l’immenso dolore per la perdita di Stefano D’Orazio, un amico fraterno a cui dedica uno struggente, ultimo saluto.

Sono stati giorni difficili per Barbara D’Urso che ha pianto la morte del grandissimo amico Stefano D’Orazio. Non avendo potuto partecipare al funerale che si è tenuto lunedì 9 novembre presso la Chiesa degli artisti a Roma a causa della diretta di Pomeriggio 5, la conduttrice ha affidato ai social il suo ultimo saluto a Stefano.

Tra Barbara D’Urso e Stefano D’Orazio c’era un’amicizia che durava da più di trent’anni. Tantissimi i Natali trascorsi insieme e molti i momenti felici e dolori che hanno condiviso. La stessa Barbara, nella scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso ha raccontato di essere stata raggiunta a Napoli da Stefano il giorno della morte del padre. Un gesto generoso quello dello storico batterista dei Pooh che non aveva perso tempo a raggiungere Napoli per stare vicino all’amica.

Una perdita importante quella della D’Urso che, sui social, attraverso vecchie foto tirate fuori dal cassetto dei ricordi, ha dato l’ultimo saluto all’amico.

Barbara D’Urso saluta per l’ultima volta l’amico Stefano D’Orazio

“Il mio ultimo saluto a te💔Così per sempre. Amici fratelli”: con queste parole e la foto che vedete qui in alto, Barbara D’Urso ha dedicato il suo ultimo saluto all’amico Stefano D’Orazio, scomparso a 72 anni. Nel cuore della conduttrice, la scomparsa del musicista ha lasciato un vuoto profondo.



Durante Domenica Live, nel ricordarlo insieme a Riccardo Fogli, ha fatto davvero tanta fatica lasciandosi andare alle lacrime di dolore per una morte improvvisa e che non si aspettava.

“Giovedì sera lui ha iniziato ad avere la febbre alta e Titti (la moglie Tiziana) ha chiamato l’ambulanza ed è stato portato in ospedale. Per una settimana ovviamente – in questo momento maledetto in cui negli ospedali non si può entrare – Stefano è stato da solo. Venerdì sera poi Tiziana ci aveva dato una speranza, sembrava che Stefano stesse un po’ meglio, ma poi non ce l’ha fatta. La cosa più terribile è che non abbiamo avuto la possibilità di vederlo. Titti mi ha detto ‘se ne è andato senza potermi fare una carezza’”, ha detto al suo pubblico Barbara.



Un’amicizia unica, fraterna che aveva regalato gioie ad entrambi. Una delle ultime è stata sicuramente il matrimonio di Stefano D’Orazio con la moglie Tiziana che gli è rimasta accanto sempre.