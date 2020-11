Nuova allerta alimentare per un mix di prodotti da forno. A seguire tutte le informazioni per riconoscerli.

In questo periodo i prodotti segnalati dal sito del Ministero della Salute sono all’ordine del giorno e, spesso e volentieri, sono una serie di alimenti prodotti presso lo stesso stabilimento.

Una delle ultime segnalazioni riguarda ad esempio una serie di prodotti da forno nei quali è stata riscontrata la presenza di ossido di etilene. A seguire tutte le informazioni che servono per riconoscere i vari lotti.

Richiamo per prodotti da forno contenenti ossido di etilene

Quando al centro di un richiamo ci sono i prodotti da forno, l’attenzione è sempre alta. Ciò dipende dal fatto che si tratta di alimenti di uso comune e solitamente molto apprezzati.

A tal proposito, riportiamo un’allerta diramata dal sito del Ministero della Salute che ha reso noto il richiamo per diversi prodotti del marchio San Giorgio.

Nome del prodotto: Cornetto 5 cereali vuoto, 70 grammi

Sede dello Stabilimento: Via Gilberto Petti, 10/II Castel San Giorgio (SA)

Numeri di lotto: L20162 – 20177 – 20198

Data di scadenza: 12 Maggio 2021

Confezione da 3500 grammi con 50 pezzi da 70 grammi

Nome del prodotto: Fagotto vegano cereali antichi frutti rossi da 85 g

Sede dello Stabilimento: Via Gilberto Petti, 10/II Castel San Giorgio (SA)

Numeri di lotto: L20062 – 20174 – 20198 – 20209 – L 20219 – 20161 – 20223

Data di scadenza: 6 Giugno 2021

Confezione: da 4250 grammi con pezzi da 50 e 85 grammi

Nome del prodotto: Cornetto 5 cereali al miele, 70 grammi

Sede dello Stabilimento: Via Gilberto Petti, 10/II Castel San Giorgio (SA)

Numero di lotto: L20202

Data di scadenza: 16 Gennaio 2021

Confezione: da 7000 grammi con 100 pezzi da 70 grammi

Nome del prodotto: Cornetto 5 cereali ai frutti rossi, 80 grammi

Sede dello Stabilimento: Via Gilberto Petti, 10/II Castel San Giorgio (SA)

Numeri di lotto: L20066 – 20163 – 20185 – 20196

Data di scadenza: 10 Maggio 2021

Confezione: da 4800 grammi con 60 pezzi da 80 grammi

Nome del prodotto: Demi baguette finlandese, 140 grammi

Sede dello Stabilimento: Via Gilberto Petti, 10/II Castel San Giorgio (SA)

Numero di lotto: 20070

Data di scadenza: 10 Marzo 2021

Confezione da 3500 grammi con 25 pezzi da 140 grammi

Per tutti i prodotti, il motivo del richiamo è la presenza di sostanza non autorizzata di ossido di etilene nei semi di sesamo provenienti dall’India. Chi dovesse avere in casa uno dei lotti sopra indicati è pregato di non consumarli e di riportarli presso il punto vendita.

Nel caso in cui si fossero già consumati, è consigliabile contattare il proprio medico curante al fine di spiegargli la situazione per capire come muoversi al fine di preservare la propria salute e quella dei propri cari.

Ossido di etilene: perché non va ingerito in grandi quantità

L’ossido di etilene è una sostanza che si trova spesso negli alimenti in quanto si tratta di un pesticida che li protegge dagli insetti e dalla formazione di muffe. In alte concentrazioni è però una sostanza cancerogena e per questo motivo quando vengono superati i limiti stabiliti per legge, gli alimenti che ne contengono più del necessario vengono rimossi dal mercato.