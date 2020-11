Tommaso Zorzi è rimasto deluso al Grande Fratello Vip perché convinto che avrebbe potuto incontrare Aurora Ramazzotti.

Tommaso Zorzi durante il corso di questa diretta del Grande Fratello Vip non ha nascosto una certa delusione per lo svolgimento della puntata e no, il suo stato d’animo non si riferiva di certo alle dinamiche del gioco ma alle sorprese o confronti che i concorrenti hanno con alcuni personaggi del mondo esterno.

Alfonso Signorini, verso la seconda parte del programma, ha chiesto ai concorrenti di lasciare l’influencer da solo perché doveva parlare con qualcuno di molto importante. Tommaso è iniziato ad essere parecchio nervoso, senza svelare in maniera implicita il motivo. Pierpaolo Pretelli ci ha pensato lui a svelare il perché di tale atteggiamento, avendo l’approvazione del diretto interessato ovviamente, svelando che lui si aspetta di avere un confronto con una persona a cui vuole molto bene con cui ha però litigato.

Il popolo del web non ha avuto bisogno di ricevere alcun nome perché sa bene che la persona a cui si riferiva Tommaso è Aurora Ramazzotti e ci è rimasto male quando ha scoperto che purtroppo non si tratta di lei.

Tommaso Zorzi è rimasto deluso al Grande Fratello Vip nel non incontrare Aurora Ramazzotti, ma quest’ultima non avrebbe potuto prendere parte alla puntata nemmeno se lo volesse perché è risultata positiva al coronavirus.

Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi incontra Alba Parietti

Tommaso Zorzi non ha incontrato Aurora Ramazzotti, con cui ha discusso pesantemente ma che le vuole un grande bene, ma al posto suo ha avuto modo di poter conoscere da vicino Alba Parietti con cui si è lanciato non poche frecciatine nel mondo esterno. O meglio lei, sul suo profilo Instagram, lo ha spesso attaccato a causa delle incomprensioni nate con suo figlio Francesco Oppini.

Tommaso Zorzi e Alba Parietti al GF Vip, tra l’altro lei non ha approvato gli scivoloni di suo figlio, hanno avuto modo di potersi incontrare da vicino e chiarire quelle piccole incomprensioni nate durante il corso delle puntate. La conduttrice, oltre a dei piccoli rimproveri, ha anche fatto numerosi apprezzamenti verso il concorrente, consigliandosi di vivere serenamente le sue amicizie nella casa senza avere paura che tutto possa precipitare nel vuoto e finire male. In quanto soltanto il tempo potrà dimostrargli chi ci tiene davvero a lui.

Tommaso Zorzi al GF Vip ha contribuito subito dopo alla sorpresa di Francesco Oppini, che ha avuto di modo poter incontrare sua madre per dirle che durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia ha maturato tutti gli errori fatti nei suoi confronti e che è pronto a redimersi per ricostruire il loro rapporto. Nulla esclude però che possa esserci un lieto fino anche per lui ed Aurora.