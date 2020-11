Patrizia De Blanck come non l’avete mai vista per i suoi 80 anni

By

Patrizia De Blanck in una versione inedita che non avete mai visto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per i suoi 80 anni.

Una Patrizia De Blanck dolce e commossa stupisce il pubblico del Grande Fratello Vip 2020. La contessa ha compiuto 80 anni nella casa e gli altri concorrenti le hanno organizzato una festa a sorpresa, con una torta, stupendo la contessa che non ha trattenuto la commozione ringraziando tutti i suoi compagni d’avventura che, ogni giorno, fanno di tutto per renderle piacevole la permanenza in casa.

“Ma mi commuovo io…”, afferma la De Blanck colpita profondamente dall’affetto dei compagni che le hanno regalato una festa davvero speciale per i suoi 80 anni.

Patrizia De Blanck commossa per la festa al Grande Fratello Vip 2020 per gli 80 anni

E’ stata una festa con tante emozioni per Patrizia De Blanck che avrebbe voluto vesteggiare i suoi 80 anni con la figlia Giada, ma è stata comunque felice di festeggiare con i suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

“Sono molto emozionata di essere arrivata a quest’età e di festeggiare con voi. Avrei voluto festeggiare con mia figlia ma non si può. Quindi lo festeggio con voi, che è come se foste i miei figli”, ha spiegato la contessa tra le lacrime.

Oltre ad averle preparato una torta, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 l’hanno accolta con la scritta “auguri” facendole una grande festa che ha colpito profondamente la contessa che ha ringraziato tutti mostrando la sua parte più dolce. Ogni concorrente, poi, le ha anche scritto dei biglietti e tra i tanti, quello più emozionante, è stato quello di Elisabetta Gregoraci con cui la contessa ha creato un bel rapporto.

“Grazie per la tua energia, i tuoi insegnamenti, qui ho trovo una grande amica su cui contare, grazie e tanti auguri”, sono le parole che la Gregoraci le ha rivolto. La serata, dunque, è riuscita ad appianare tutti i malumori nella casa. Tuttavia, mentre i concorrenti del Grande Fratello Vip festeggiavano, sul web, gli utenti chiedevano la squalifica di Stefano Bettarini per una presunta bestemmia.