Scopri, grazie alle previsioni del nostro oroscopo, come ciascun segno zodiacale inizierà questa nuova settimana.

Che la nuova settimana abbia inizio, non prima però di aver consultato insieme le previsioni firmate oroscopo, una sicura via per conoscere con anticipo le insidie che questo lunedì nasconde per ogni segno dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Tutto torna inquietante west lunedì e i primi tre segni dello zodiaco riusciranno, ognuno a modo suo, a trasformare questo lunedì in un 10 e lode.

Oroscopo oggi Ariete

Il lunedì inizia con un pizzico di ansia extra, fortuna che siete il ritratto della salute e ciò vi da forza per proseguire a testa alta. Se aggiungiamo una vita di coppia all’insegna dell’alchimia perfetta il gioco è fatto.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Testa e cuore si mantengono in equilibrio e miracolosamente riuscite a conciliare tutte le vostre incombenze senza scontentare nessuno.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

La famiglia appare oggi come il vostro porto sicuro peccato che invece la coppia nasconda qualche insidia. Nulla chili vostro sorriso beffardo non possa risolvere.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Paura nell’aria per i prossimi tre segni ma fortunatamente ognuno saprà sfruttare le proprie armi per ritrovare la serenità.

Oroscopo oggi Cancro

Di coraggio oggi ne avete da vendere e per fortuna, dato cene avrete molto bisogno per far quadrare esigenze private e bisogni lavorativi.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Nonostante quel che succede attorno a voi riuscite a mantenere la calma, merito anche di un lavoro che sembra viaggiare sempre e comunque a gonfie vele.

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

Il contesto generale spaventa ma voi sapete bene come la salute venga prima di tutto e così vi siete preparate a tutte le evenienze: preoccupate sì ma sempre serene.

Amore: 9

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

L’aria pesante generale influenza negativamente i prossimi tre segni per cui questo lunedì si profila decisamente in salita.

Oroscopo oggi Bilancia

“L’amore non è bello se non è litigarello” per voi è un vero e proprio mantra ma così mantenete sempre viva la scintilla. Se tutto intorno traballa la coppia è un buon rifugio.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

L’amore scricchiola da un po’ ma ora ci si mette anche il lavoro ad accrescere il vostro stress. Calma, mai fasciarsi la testa prima di rompersela.

Amore:6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Sagittario

Un lunedì non dei migliori. L’ansia si fa sentire ma, fortunatamente, il vostro inguaribile ottimismo scende in campo, aiutando voi e chi vi circonda a vedere il bicchiere mezzo pieno.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Il lunedì già non è il giorno più facile della settimana, per i prossime tre segni poi si preannuncia una vera 24 ore di passione.

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata decisamente no: il lavoro tira avanti a stento, la famiglia pare dominata dal generale malumore. Cercate una via per rientrare in porto, sarà meglio.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Anche voi respirate la tensione generale ma fortunatamente avete un naturale ottimismo tanto voluminoso da oscurare tutto il resto. Che fortuna!

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Incomprensioni e contrattempi a gogò rendono il lunedì, già solitamente odioso, veramente insopportabile. Spendete troppo, in coppia vi beccate e su lavoro fate scintille (ma non in positivo).