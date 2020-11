Per i trentenni Katie Holmes resterà sempre la timida Joey Potter della serie TV creata da Kevin Williamson, Dawson’s Creek. Per altri è “solo” l’ex moglie di Tom Cruise, con il quale ha avuto una figlia (Suri, quattordici anni) che oggi ha un nuovo amore!

L’attrice, che a dicembre spegnerà quarantadue candeline, non è mai stata così radiosa e spontanea. Solitamente riservata in merito alla sua vita privata, ha sorpreso tutti a settembre per lo scambio di effusioni in pubblico con il suo nuovo compagno.

Katie Holmes follemente innamorata di uno chef ex attore

Lui è Emilio Vitolo Jr., origini italiane e peruviane, trentatré anni, fa lo chef nel ristorante del padre, l’Emilio’s Ballato, che si trova a SoHo, quartiere super cool di New York. Il locale è molto amato ma va detto che non è economico, in Google ha ottime recensioni, vi lavora anche suo fratello Anthony ed è frequentato da celebrità come Lennie Kravitz, Bradley Cooper e Jimmy Fallon. Qualcosa mi dice che sarà una vostra tappa al prossimo giro a Nyc…

Katie Holmes nel 2019 aveva chiuso la relazione con il Premio Oscar Jamie Foxx a causa di un numero indefinito di tradimenti di lui e le paparazzate a Los Angeles dello stesso attore con la giovane cantante che sta promuovendo in quanto artista della sua casa discografica. Anche noi vi avevamo parlato della loro relazione prima che fosse confermata.

La storia tra Katie e Jamie è durata sei anni. Era stata tenuta segreta per via di una clausola del contratto prematrimoniale e del divorzio da Tom Cruise. I due attori erano usciti ufficialmente allo scoperto (nonostante la loro storia fosse di dominio pubblico) solo al Met Gala del 2019. Nonostante si pensasse fosse in attesa del secondo figlio – come vi avevano raccontato – ad oggi è più che soddisfatta e molto legata alla sua unica figlia.

Quella che sta vivendo ora la bella Katie sembra una favola ma non è propriamente così per tutte le parti coinvolte.

Sembra infatti che l’ex fidanzata di Emilio, la giovane designer di borse Rachel Emmons, sia stata lasciata con un sms. Si, avete capito bene, nel modo peggiore possibile – sempre che non si pensi al post-it tra Jack Berger e Carrie di una vecchia puntata di “Sex and the City”. Anche a livello di tempistica Mr Vitolo è stato pessimo. Pare abbia aspettato la pubblicazione sui giornali delle paparazzate con la Holmes prima di inviare il famoso messaggino.

Considerando i suoi trascorsi amorosi e la felicità che emana in ogni singolo scatto, potrebbe anche pensare al grande passo con Vitolo Jr. Secondo gli amici di entrambi sono la coppia perfetta.

Silvia Zanchi