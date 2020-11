Da qualche anno è un vero continuo: “Ma quando ti sposi?”. Adesso potrai rispondere usando la scienza: ecco l’età giusta per il matrimonio.

Il matrimonio è, certamente, un momento veramente meraviglioso per tutti coloro che scelgono di sposarsi.

Indubbiamente, poi, si tratta di festeggiare un’unione con amici e parenti, gioendo tutti insieme del vostro amore.

Spesso, però, soprattutto passata una certa età ci viene chiesto costantemente quand’è che convoleremo a giuste nozze.

Sapevate, però, che esiste l’età perfetta per sposarsi?

Ecco qual è l’età giusta per un matrimonio felice e duraturo

Non importa come abbiate deciso di sposarvi.

Potete scegliere la data che preferite (anche se esiste anche il periodo migliore per sposarsi) oppure di avere una cerimonia economica.

L’importante, insomma, è che abbiate deciso in autonomia e che siate felici e soddisfatti.

Chiunque, invece, non si sia ancora sposato o non abbia intenzione di farlo, spesso si sente chiedere quand’è che si presenterà di fronte all’altare.

Adesso potrete rispondere usando la scienza: l’età giusta per il matrimonio esiste e se l’avete superata o dovete ancora raggiungerla siete perfettamente in regola!

Ma qual è l’età giusta per sposarsi?

La risposta degli studiosi è veramente spiazzante: a quanto pare, per un matrimonio lungo e duraturo ci si dovrebbe sposare a 26 anni.

Questa sarebbe l’età perfetta per sposarsi e rimanere insieme davvero per tutta la vita.

Il motivo, secondo alcuni studi, risiederebbe nel fatto che, a 26 anni, conoscete ormai la vita e le persone che vi circondano: sareste, quindi, pronti a fare il grande passo.

Secondo lo studio avrete ormai abbastanza conoscenza del “problema” per decidere senza compiere passi falsi e senza farvi sommergere dalle troppe informazioni.

Insomma se avete superato i 26 senza sposarvi o se ancora li dovete compiere potete rispondere così alle zie o alle nonne che cercano di chiudervi all’angolo.

Non avete ancora l’età giusta per comprare l’abito bianco!

L’età giusta per il matrimonio è decisamente combattuta nella comunità scientifica: decidere un numero solo, infatti, risulta veramente molto difficile.

Gli scienziati affermano, quindi, che la finestra d’età per il matrimonio si può allargare ancora un po’.

Tutte le coppie che convolano a nozze quando hanno dai 25 ai 32 anni hanno buonissime possibilità di rimanere insieme per tutta la vita.

Un dato inquietante, invece, sostiene che tutti i matrimoni celebrati tra persone che hanno superato i 32 anni sarebbero destinati a… vacillare.

Ogni anno dopo i 32 aggiungerebbe un 5% in più di possibilità di fallimento: che paura!

Il motivo è che più “invecchiamo” e più ci troviamo a nostro agio con una persona sola: noi stessi!

Con il passare del tempo cominciamo a diventare insofferenti agli altri ed alle loro piccole manie… nella stessa maniera in cui noi siamo insopportabili a loro!

Poca capacità di adattamento, difficoltà di comunicazione ed abitudini consolidate sarebbero alla base del naufragio di tantissimi matrimoni.

Questo e se, oltretutto, siete sfortunati abbastanza da sposarvi nel mentre di una pandemia globale: il boom dei divorzi in Italia non certo un caso!

Insomma, se avete raggiunto (e superato) i 32 anni d’età forse è il caso di ripensare ai vostri piani per il futuro!

Per fortuna, comunque, nessuno vi obbliga a vivere la vostra vita seguendo le indicazioni di uno studio.

Tanto più che, in Italia, l’età per il matrimonio continua ad alzarsi sempre di più.

I massimi storici sono stati toccati proprio da poco: l’età per il matrimonio, ormai, sarebbe di 29 anni per gli uomini e 27 per le donne.

Insomma, a quanto pare, nessuno segue la scienza per sposarsi.

Per fortuna! L’amore, oltre alla chimica, è tanto altro!

Di certo sapere quali sono le domande da porsi per innamorarsi e gli atteggiamenti che, invece, condurranno decisamente al divorzio non fa mai male.

Prima, quindi, di scegliere uno degli abiti da sposa in tendenza per il 2021 è meglio valutare attentamente le nostre opzioni.

Iniziare una vita insieme vuol dire confrontarsi su tantissimi problemi ed argomenti legati anche alla convivenza ed alla casa.

Il vostro partner, ad esempio, sa come liberarsi dei pesciolini d’argento?

Più che l’età giusta potrebbe essere la risposta positiva a quest’ultima domanda a determinare se rimarrete insieme o meno!