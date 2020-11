By

Sembra quasi un ossimoro, Cristina D’Avena sexy, ma è tutta da ammirare nel suo essere donna sull’ultima cover di Vanity Fair.

Celebrare la vita. Nonostante tutto. Oltre tutto. È questo l’obiettivo del nuovo, provocatorio numero del settimanale diretto da Simone Marchetti. Lo shooting, che è stato realizzato da Nima Benati, la mostra come oggetto del desiderio in Maison Valentino (foto sopra) ed in abito con lingerie Dolce & Gabbana nelle pagine dell’intervista.

Cristina D’Avena tra nuovi progetti e voglia di stupire

Si esibì allo Zecchino d’Oro con “Il valzer del moscerino” a soli tre anni per poi continuare a cantare nel coro dell’Antoniano di Bologna con la sorella Clarissa. Ha incantato generazioni di bambini con le sigle dei cartoni animati più famosi, da “I Puffi” a “Occhi di Gatto”, da “Mila e Shiro due cuori nella pallavolo” a “Memole dolce Memole” e ancora “Sailor Moon e il cristallo del cuore” e molte altre.

D’Avena ha affermato in più interviste di aver sofferto molto l’isolamento imposto per contenere la situazione pandemica e che alle dirette Instagram con le colleghe ha preferito coltivare un rapporto più diretto con il pubblico. Nel frattempo ha trovato il modo per creare un nuovo brano ed ha così debuttato alla fine del primo lockdown, il 5 giugno, nella musica pop-dance con “Faccio la brava”, brano realizzato con Amedeo Preziosi e Dj Matrix.

Riguardo al suo essere seducente vi avevamo già parlato, lo scorso settembre, dello scatto in bikini pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale.

La cantante non ha mai avuto figli e non sa dire se lo rimpianga o meno. Ha sempre dato priorità alla sua carriera e poi quando era pronta per mettere al mondo una nuova vita era ormai tardi. È in ogni caso felicemente fidanzata con Massimo Palma da parecchi anni.

Di certo negli anni, come vi abbiamo fatto notare, ha di tanto in tanto sottolineato la sua femminilità per prendere le distanze dalla sua immagine fanciullesca ormai impressa nella mente degli italiani.

Non è mai troppo tardi per mostrarsi donna e l’essere sensuali senza volgarità. Lei ci è riuscita ed ha senza dubbio conquistato molti nuovi fan.

Silvia Zanchi