Crisi Covid, come trovare una via d’uscita: parte un sondaggio anonimo sul sito del MID ideato in collaborazione con l’Università di Pavia. Si raccolgono opinioni e suggerimenti dei cittadini

Crisi Covid: tutto il mondo piegato dalla pandemia. L’Italia è divisa in tre aree di rischio (rossa, gialla e arancione) a seconda dei diversi livelli di criticità. Tutti si interrogano su quale sia la strada giusta da imboccare per uscire dall’emergenza, che non è solo sanitaria ma anche economica.

Un approccio concreto sembra arrivare dall’Università di Pavia. Un team di ricercatori ha messo a punto un sondaggio disponibile sul sito del Ministero per l’ Informazione tecnologica e la Digitalizzazione (MID). Tutti i cittadini, ai quali sarà garantito l’anonimato, potranno compilarlo al massimo entro cinque minuti.

Il sondaggio è disponibile al seguente link: basterà cliccare su “Comincia subito, dai la tua opinione” per iniziare.

L’obiettivo è quello di aiutarsi vicendevolmente, raccogliendo idee e suggerimenti. In una congiuntura così complicata come quella che stiamo vivendo, ogni consiglio può fare la differenza, rivelandosi prezioso.

“Il lockdown evoca un dramma socio-sanitario senza precedenti“. Così esordisce il team di ricercatori nel presentare l’iniziativa, che va poi avanti ad illustrare alcuni dati raccolti in una fase precedente all’avvio del sondaggio. Si tratta di numeri e percentuali che angosciano.

Durante il lockdown, gli italiani hanno stretto la cinghia; la percentuale di spesa è crollata del -47%. A soffrirne di più alcuni comparti come quello dell’abbigliamento e del turismo (per quest’ultimo si è arrivati a -85%).

Uno scenario che, verosimilmente, è destinato a peggiorare ancora nei prossimi mesi. “Abbiamo bisogno del tuo aiuto – scrivono i ricercatori in una lettera aggiungendo – troppo spesso nel corso di questa epidemia istituzioni ed imprese si sono ritrovati nella condizione di dover assumere decisioni critiche in assenza di dati oggettivi“.

L’Università di Pavia, con il suo studio, vuole focalizzare il più possibile su come gli italiani si stanno difendendo dal Coronavirus. “Ti chiediamo di aderire – esortano – già migliaia di italiani lo hanno fatto”.

Il sondaggio, effettivamente, è scorrevole. Si compila in pochi e semplici passaggi. L’anonimato è totalmente garantito e, inoltre, c’è la possibilità di accedere ai risultati per chiunque fosse poi interessato.

Ancora dal team di ricerca Digita4good fanno sapere: “E’ molto più di un semplice questionario. La posta in gioco stavolta è alta. E’ un po’ come un cervello collettivo italiano che combatte il virus, tutti insieme”.

Crisi Covid Italia: economia in ginocchio da Nord a Sud

La crisi economica che l’Italia sta attraversando è la più difficile dalla fine del secondo dopoguerra. Su questo punto, concordano tanti esperti.

Interi settori sono completamente in ginocchio, con un calo di fatturato che arriva, in alcuni casi, anche attorno al 90%, dall’inizio della pandemia ad oggi.

Il turismo, con tutti i suoi indotti, rappresenta circa il 13% del Pil italiano ma è in una crisi profonda. Gli operatori sono sul piede di guerra da settimane e chiedono al Governo interventi mirati e rapidi per salvaguardare un intero settore. Si rischia grosso: ci sono migliaia di posti di lavoro che potrebbero saltare con lo sblocco dei licenziamenti.

Una situazione davvero complicata. Inoltre, secondo un recente rapporto diffuso dalla Cgia di Mestre, ogni italiano, a fine anno, avrà in media 2500 euro in meno sul proprio conto corrente, proprio a causa della pandemia.