Le cose che ogni madre ti nasconderà tutta per tutta la vita

Ci sono delle cose che tua madre probabilmente ti nasconderà per tutta la vita. Ogni madre lo fa in nome dell’immenso amore che prova per i figli.

La maternità rappresenta un cambiamento importante nella vita di una donna. Si diventa responsabile per la vita di un altro essere umano al quale si ci sente legati indissolubilmente per tutta la vita. La maternità è anche un susseguirsi di prove e difficoltà, eppure una mamma non ne parla mai. Stanchezza, impegni, difficoltà di vario genere restano sepolte nel suo cuore da eroina e non colpevolizza i figli in nessun caso. Scopri 8 cose che tua madre probabilmente ti nasconderà per il resto della tua vita.

8 cose che una mamma nasconde al figlio per tutta la vita

La mamma è sempre coraggiosa, è sempre sorridente, è sempre rincuorante, è sempre presente per i figli. Qualunque siano le difficoltà che affrontano, le mamme sono leonesse quando si tratta dei loro figli. Pensi che sia stato facile per loro crecerti? Ovvio che no, chissà quante difficoltà avrà avuto eppure ha sempre cercato di essere all’altezza del compito. Noi figli non pensiamo mai a queste cose e siamo a volte severi ed ingrati con le nostre mamme. Spesso ci disturbano perchè ci chiamano troppo spesso, ma non riusciamo a capire i tormenti del suo cuore perchè ce li nasconde abilmente.

Sopri 8 cose che una mamma non rivelerà mai a suo figlio per non intralciare la sua felicità:

1. L’hai fatta piangere più di chiunque altro



Una madre non fa che piangere per i figli. Piange di gioia quando scopre di essere incinta, piange per la preoccupazione ogni volta che un figlio sta male, piange di orgoglio per ogni suo traguardo. Ti ama e sei la fonte delle sue più grandi emozioni.

2. Si priva di tutto per te



Se non ci sono i soldi per fare la spesa una mamma compra quello che serve ai figli non badando ai suoi bisogni. Nutre e veste, principalmente i suoi figli. Se è rimasto un ultimo pezzo di torta lo cede ai suoi figli anche se ne aveva voglia lei. Tu sei ciò che conta di più per lei.

3.Si preoccupa sempre



Per tutta la durata della tua vita la tua mamma si preoccuperà per te, inizia quando scopre che sei nel suo grembo e non smette mai di preoccuparsi del tuo benessere e della tua felicità. Ogni tuo problema è un problema suo e darebbe la vita per dissolvere ogni tuo brutto pensiero.

4. La gravidanza non è stata una passeggiata



9 mesi sono lunghi per tutti e ogni mamma li passa cercando di non nuocere minimamente al benessere e allo sviluppo del figlio. Fa tante visite mediche, si preoccupa di alimentarsi bene, parla col pancione, sente il bimbo crescere e sente il suo peso aumentare e gravare su tutti i suoi organi. Più passa il tempo più è dura e mentre i piedi si gonfiano il cuore trabocca d’amore. Nonostante le nausee, l’acidità, i dolori e tutto il resto, compreso l’esperienza del parto, una madre non ti porterà mai rancore e non ti darà mai delle colpe.

5. Non è perfetta e se ne dispiace



Tutti commettiamo degli errori, anche la mamma, che impara il mestiere con e grazie a te. E mentre impara a farti da mamma, come tutte le persone umane, può sbagliare. Sbaglia anche quando ti vizia troppo, per questo non bisognerebbe mai prendersela con lei.

6. Ama guardarti

Ogni tanto ti capiterà di girarti e vedere che la tua mamma ti osserva. Lo fa perchè ti ama, perchè sei il suo capolavoro, perchè sei la realizzazione più grande della sua vita, la cosa più bella che una donna sia riuscita a compiere.

7. Quando piangi, il suo mondo va in pezzi

Una mamma può sopportare tutto ma non la sofferenza del proprio figlio. Se piangi davanti a lei il suo cuore va in pezzi. Se tu soffri lei soffre tanto quanto te, se non di più. E’ la persona sulla quale potrai sempre contare.

8. Fa fatica a lasciarti andare

Il tempo cambia tutto, negli anni ogni figlio cresce e impara ad essere sempre più indipendente. Per una madre è difficile farti spiccare il volo, tu che eri così indifeso e che senza le sue cure non saresti mai sopravvissuto. Siete sempre stati l’uno al fianco dell’altro, quindi è molto difficile per lei separarsi da te, anche se comprende che tu abbia bisogno della tua indipendenza. Ti ha dedicato la sua vita per così tanti anni che non sa più fare altrimenti. Sii comprensivo quando tua madre è invadente, ti chiama spesso e ti assilla, sente solo i morsi della mancanza per non averti al suo fianco.