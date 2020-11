Alexia che fine ha fatto? Ecco com’è e cosa fa oggi

Che fine ha fatto Alexia? Era una delle cantanti più famose degli anni 90, ma da qualche tempo è sparita. Ecco com’è oggi.

Alexia è una delle cantanti più popolari degli anni 90 e 2000. Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo ritrovati a cantare le sue canzoni. Da Happy alla travolgente Dimmi Come, che è riuscita a classificarsi al secondo posto al Festival di Sanremo.

Nata a La Spezia, nel 1967, Alessia Aquilani, questo è il suo nome all’anagrafe, ha segnato un’intera generazione, che è rimasta catturata dalle sue canzoni, ma da qualche tempo purtroppo non si sente più parlare di lei nonostante abbia venduto oltre 6 milioni di copie durante l’arco della sua carriera ed abbia avuto un ottimo successo anche in altre nazioni, non solo nel bel paese. In Italia riesce anche a vincere il Festival di Sanremo nel 2003 con il brano Per dire no, ma adesso che cosa fa? Che fine ha fatto Alexia?

Alexia oggi: ecco com’è diventata la cantante icona degli anni 90

Alexia di recente è un po’ sparita dagli schermi, fatta eccezione per un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Caterina Balivo a Vieni da me, programma chiuso durante questa nuova stagione televisiva.

La cantante, che ha regnato la classifica come i Gemelli Diversi che ora sono tornati, ha rivelato che durante il momento più alto della sua carriera ha vissuto un profondo dramma esistenziale. Alessia provava dentro di sé un grosso vuoto ed ha scoperto di avere un forte desiderio di voler diventare mamma. Oggi, infatti, è mamma di due splendide bambine avute con Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani e membro della famiglia Agnelli. I due sono sposati dal 2005 e, come anticipato, dalla loro unione sono nate Maria Vittoria e Margherita, entrambe non escludono, nonostante la giovane età, di poter inseguire le orme della madre.

Purtroppo conciliare la carriera frenetica di un tempo e la sua vita attuale di moglie e mamma non è stato possibile ed ha scelto di continuare con la sua carriera nel campo musicale, infatti basti pensare che il suo ultimo album risale al 2017, ma non con i ritmi che aveva un tempo. Alexia si esibisce ancora con i suoi concerti e le sue figlie quando possono la seguono e si godono lo show. Sono tra le sue più grandi fan e da lei hanno ereditato la passione per la musica.

Alexia oggi è una moglie e mamma realizzata, che non ha mai messo da parte, se non per un breve periodo, la sua carriera nel mondo della musica.