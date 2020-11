Naturalmente SANA e LEGGERA, realizzata, senza zuccheri aggiunti, ridotto contentato di grassi e carboidrati, senza glutine, proteica facilissima! Lasciati trasportare dal gusto del piacere! La ricetta esclusiva di arianna.fit_life

Una sofficissima tortina , delicata, umida e spugnosa che racchiude un sapore irresistibile, coperta da una “lava” colante di cioccolato bianco e nocciole croccanti..

questo dessert è sublime.

La ricetta della tortina soffice al cioccolato bianco e nocciole senza zucchero

Una ricetta a dir poco golosa per la colazione domenicale, ma prelibata per tutta la settimana, facilissima da preparare, senza zucchero, leggerissima, a basso contenuto di grassi e carboidrati, ma soprattutto proteica e senza glutine, perfetta anche per gli intolleranti. Scopri subito la ricetta esclusiva di (arianna.fit_life).

Preparazione

Unisci •25g di farina di riso, •20g di farina d’avena (io gusto cioccolato bianco e nocciole @mgfood.it )

•1 uovo piccolo, •100g di yogurt magro, •20g di margarina fusa (100% vegetale @valleitalia ) , •3/4g di lievito vanigliato e •20g di proteine in polvere alla vaniglia @myproteinit

-amalgama bene il tutto con una frusta, e versa in 5 pirottini.

-inforna a 180º ventilato per circa 15min e poi lascia in forno spento altri 5/10min

-a fiamma bassa sciogli 50g di @philadelphiaitalia ACTIVE e 30g di cioccolato bianco (io senza zucchero @emfit_nutrition. Ricopri con la “ganache” ogni tortina.. e gusta ad occhi chiusi.

Fonte: (arianna.fit_life)