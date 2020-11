Il portafortuna giusto per ogni segno zodiacale

Scopri qual è il portafortuna più adatto a te in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle per ogni segno dello zodiaco.

Mai come di questi tempi ognuno di noi sente il bisogno di attirare a se un po’ di fortuna. E se da un lato è vero che per essere fortunati bisogna agire in prima persona al fine di costruirsi un domani che sia tangibile, ogni tanto anche un aiuto esterno può fare la differenza. Volendoci affidare a ciò che è invisibile agli occhi, oggi parleremo quindi di portafortuna, ovvero di quegli oggetti che secondo molte tradizioni, se portati con se per tutto il giorno, aiutano ad avere fortuna nella vita.

Che ci si creda o meno, averne uno a portata di mano, a volte rappresenta un modo per sentirsi protetti e al sicuro. Cosa che predispone meglio l’animo a ricevere cose belle. E visto che anche quando si parla di portafortuna, le stelle hanno la loro incidenza, oggi scopriremo qual è il portafortuna più adatto ad ogni segno dello zodiaco.

Un porta fortuna per ogni segno zodiacale

Ariete – Un sacchettino con del pepe

Per i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete, un buon portafortuna è certamente il pepe. Questa spezia, infatti, aiuta ad allontanare le energie negative donando maggior fortuna in tutte le imprese che si sceglie di intraprendere. Portarne un po’ sempre con se può essere quindi un’ottima scelta. In grado di far sentire più sicuri con poco sforzo. Inoltre, per persone dinamiche come i nativi del segno, un sacchettino (meglio se di colore rosso) con del pepe sarà facile da portare sempre con se ed in grado di accompagnarli nella vita di tutti i giorni, dai momenti sportivi a quelli lavorativi. Un piccolo oggetto che diventerà un compagno fidato da avere sempre con se.

Toro – Un piccolo Buddha verde

I nativi del segno zodiacale del Toro sono solitamente persone calme e pacifiche. Per questo motivo, la figura del Buddha riesce a rilassarle e a farle sentire in sintonia con l’universo. Se si parla di portafortuna, un ciondolo che lo raffigura nella posizione del loto può essere una buona idea. Sopratutto se sarà di un color verde scuro o, ancor meglio, in giada. In questo modo, i nativi del segno si sentiranno più sereni e avranno qualcosa da tenere sempre con se. Un oggetto che li aiuterà a sentirsi sereni e a ricordarsi come la calma dei quali sono dotati da sempre, siano sempre la scelta migliore per ottenere dei risultati positivi a prescindere dalla situazione e dalle circostanze.

Gemelli – Un oggetto con il simbolo dello ying e yang

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone famose per la loro innata dualità. Un modo di essere che in molte circostanze li rende nervosi e bisognosi di una certa dose di stabilità. Se si parla di portafortuna, uno che può andare bene per loro è quello dello ying e yang, un simbolo che parla da sempre di equilibrio e di bilanciamento delle energie. Un simbolo che possono portare sempre con se sia su un ciondolo che con un portachiavi. Un buon colore può essere il turchese o in alternativa il giallo. Mentre se si trovasse in agata si avrebbe un risultato ancor più forte. Il simbolo da solo è comunque già più positivo di quanto si pensi ed in grado di proteggere i nativi del segno dando loro quel pizzico di equilibrio che in tanti casi può fare la differenza.

Cancro – Un lucchetto in argento

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono persone che hanno bisogno di proteggersi sempre. Sensibili e spesso insicuri, cercano negli altri una protezione che gli è spesso difficile trovare. Se si parla di porta fortuna, uno particolarmente adatto a loro può essere un lucchetto. Un simbolo che li rappresenta e che da l’idea di come siano a volte ermetici ed altre bisognosi di protezione e attenzione. Portato al collo, ancor meglio se in argento, il lucchetto li proteggerà dalle negatività, fungendo da portafortuna e facendoli sentire più sicuri e sereni. Potendo scegliere il colore, i nativi del segno dovrebbero orientarsi sul bianco, ideale per la protezione, nonché colore del segno zodiacale.

Leone – Un gioiello in oro giallo

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono naturalmente protetti da oggetti gialli ed in oro, ovvero quelli maggiormente indicati per il segno zodiacale. A parte questo, non c’è un simbolo che li rappresenti più di altri. Ciò che conta è infatti sceglierne uno che li faccia star bene e che gli provochi emozioni positive. Che si tratti di un corno, di un quadrifoglio o di un elefante, basta che si tratti di un simbolo che risuona nel loro cuore e avranno la certezza di aver scelto quello giusto. Quanto al portarlo, possono indossarlo con un ciondolo, un bracciale o con un portachiavi. Ciò che conta è che riescano a tenerlo sempre vicino, sia per avere protezione che per attirare a se successo e fortuna. Esattamente ciò di cui sentono costantemente il bisogno.

Vergine – Un oggetto a forma di cagnolino

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono così razionali da non sentire il bisogno di avere con se dei portafortuna. Ciò nonostante, ne hanno bisogno come tutti e nel loro caso specifico quello più adatto è uno raffigurante un cane. Che si tratti di un pupazzetto da portare sempre con se o di un oggetto (in tal caso meglio scegliere tra argento e acciaio), poco importa. La figura del cane li rasserenerà quanto basta, li aiuterà ad essere meno negativi del solito e, ovviamente, li aiuterà a sentirsi protetti. Un buon colore è il verde nelle sue tonalità più scure. Ma il simbolo da solo riuscirà a fare comunque tanto e a farli sentire tranquilli al punto da scegliere di portarlo sempre con se.

