Le pastiglie per lavastoviglie che tutte noi utilizziamo ogni giorno lavare i piatti caricati nell’elettrodomestico sono utili anche per altro. Oggi scoprirai in quali altri modi puoi utilizzarle e resterai a bocca aperta.

Una delle invenzioni più azzeccate del secolo, eroina delle donne, delle casalinghe: la lavastoviglie! Da molto dimezza il tempo impiegato a rendere la cucina nuovamente in ordine e pulita dopo una carrellata di ospiti e pile di piatti, basta caricarla, premere il pulsante ed il gioco è fatto.

Ma oggi vogliamo parlarti delle pastiglie che inserisci al suo interno per lavare e igienizzare le stoviglie, non crederai ai tuoi occhi! Pastiglie per lavastoviglie? Non solo per lavare i piatti! Gli usi che non conosci.

Pastiglie per lavastoviglie? Usi che ancora non conosci!

Ebbene sì, non fungono soltanto da detersivo concentrato per lavare e igienizzare le stoviglie, possono anche aiutare in casa a risolvere non pochi problemi quotidiani.

Hai presente le macchie che spesso scopri di avere sotto le braccia quando indossi una t-shirt bianca? Da oggi puoi toglierle grazie alla pastiglia da lavastoviglie.

Ti basta aggiungere la pastiglia al bucato in lavatrice e questa svolgerà un’incredibile azione smacchiante. Tutti quegli orribili aloni gialli svaniranno e le magliette bianche torneranno come nuove.

Da oggi con questa pastiglia puoi anche pulire la friggitrice. Basta riempire il contenitore per metà di acqua e aggiungere la pastiglia della lavastoviglie. Accendi la macchina dopo aver posizionato il cestello ed il gioco è fatto. Dopo 10 minuti di lavoro stacca la spina e pulisci con acqua tiepida, ti sembrerà di averla appena acquistata!

Per pulire la griglia del forno, trovarla sporca e accingersi a pulirla a fondo non è esattamente un gran divertimento. Immergila in acqua calda e la pastiglia. Successivamente strofina e poi asciuga. Griglia linda e pinta!

Dimenticati del calcare, ogni volta che guardi il bollitore così utile soprattutto in inverno per le tisane calde ti verrebbe da piangere! Non fai in tempo a togliere il calcare che si riforma il giorno dopo. Problema risolto: riempi il bollitore di acqua e aggiungi la pastiglia, lascia agire una notte intera e al mattino risciacqua più volte con cura.

Rimuovi il bruciato da pentole e padelle, grattare e strofinare? Non più! Puoi versare acqua calda in pentole e padelle con l’aggiunta della pastiglia, lascia bollire le stoviglie a fiamma bassa e avrai risolto il problema.