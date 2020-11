Scopri quali sono gli uomini dello zodiaco di cui è meglio non fidarsi e quali sono quelli che invece sono parecchio affidabili.

La fiducia, si sa, è un argomento davvero importante e delicato. Spesso può essere innata, altre volte può far fatica a crearsi e tante volte può essere disillusa dalle persone più impensabili. Qualunque sia la situazione in essere, la fiducia è qualcosa di unico e prezioso. Un bene da affidare solo a poche persone selezionate e tutto sperando sempre di non sbagliarsi.

Ovviamente, una delle sfere in cui dare fiducia può risultare più difficile è quella sentimentale. Un partner più o meno affidabile può esserlo per carattere, indole ed anche per l’influenza delle stelle. E oggi ci baseremo proprio su quest’ultima, cercando di capire quali sono gli uomini dello zodiaco dei quali è meglio non fidarsi mai e quali invece sono quelli più affidabili.

Gli uomini dello zodiaco dei quali non fidarsi mai e quelli a cui si può dare una chance

Ariete – Quelli di cui non fidarsi mai

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone egocentriche ed interessate per lo più al proprio tornaconto. Ciò ne fa persone che hanno costantemente bisogno di ottenere qualcosa dagli altri e che molto difficilmente sono disposti a darsi. Per questo motivo è meglio non fidarsi mai del tutto di loro. Sopratutto in amore, i nativi del segno tendono infatti ad essere egoisti. Pretendono molto ma non si spendono facilmente. E quando lo fanno è solo perché hanno qualcosa in mente. Vederli cadere in tentazione e spingersi al tradimento è piuttosto semplice, così come lo è scoprirli a dire delle bugie. Per questo motivo, con loro è necessario stare sempre sull’attenti ed evitare di credere a tutto ciò che dicono. Sopratutto quando sembra che stiano raccontando una favola. Molto meglio imparare a leggerli tra le righe e cercare di seguire il proprio istinto.

Toro – Quelli dei quali è meglio non fidarsi del tutto

I nativi del segno zodiacale del Toro sono persone spesso difficili da capire del tutto. Anche se non sono sempre espansivi come si vorrebbe hanno però una grande capacità di portare gli altri a fidarsi di loro. Sebbene non siano esattamente persone che mirano a tradire o ad agire alle spalle di chi amano, i nativi di questo segno hanno l’abitudine di non dire sempre tutta la verità. Per amor di pace, sono infatti spesso disposti a scendere a compromessi, omettendo tante piccole cose che agli occhi di chi gli sta intorno possono costituire vere e proprie bugie. Stare con loro significa quindi dover mettere in conto di non sapere sempre tutto di loro e di conoscere la realtà solo fino ad un certo punto. Una situazione che può non piacere ma che i nativi del segno portano avanti in modo così automatico che sperare di cambiarli è davvero un’utopia.

Gemelli – Quelli dei quali ci si può fidare se si è in confidenza

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone complesse. Sopratutto in amore tendono ad avere modi di fare diversi in base al rapporto che c’è in atto. Se con un partner che frequentano da poco possono spingersi a tradire o a mentire, quando stabiliscono una relazione importante, tendono a cambiare atteggiamento. Ciò fa di loro persone sostanzialmente sincere ed in grado di comunicare in modo aperto e trasparente. Certo, a volte preferiscono non dire esattamente tutto. Cosa che avviene sopratutto quando sentono che determinate parole possono condurre ad una lite. A parte questo, però, chi li conosce bene non avrà grandi difficoltà nel comprenderli. I nativi del segno sono infatti abili a mentire con gli estranei. Ma lo sono meglio con chi li conosce davvero. Se il rapporto è ben consolidato, quindi, ci si potrà fidare, prestando semplicemente attenzione ai loro cambiamenti repentini d’umore. Modo con cui dimostrano tensione o qualcosa che non va.

Cancro – Quelli dei quali ci si può fidare abbastanza

I nativi del segno zodiacale del Cancro, quando amano davvero qualcuno tendono ad essere sinceri nel limite delle loro possibilità. Ciò nonostante non sono mai del tutto trasparenti e questo con il tempo può portarli a nascondere delle cose che man mano che passano gli anni possono farsi sempre più grandi. Si tratta di una situazione che i nativi del segno non riescono a controllare e che pertanto dipende da chi gli sta accanto. Fidarsi di loro è quindi possibile ma solo considerando la possibilità di stare sempre sull’attenti e di osservarli come si deve. Solo così, sarà infatti capire quando credere loro al 100% e quando indagare per capire se ciò che dicono corrisponde al vero.

Leone – Quelli dei quali ci si può fidare a metà

I nativi del segno zodiacale del Leone sono persone che prima di tutto pensano a se stesse. Ciò significa che pur amando qualcuno ed essendo il più possibile sinceri, avranno sempre dei segreti che terranno per se. A volte per mera voglia di non condividere necessariamente tutto ed altre perché restii ad avere complicazioni. Anche se di norma sono persone fedeli, non ci si può quindi fidare mai del tutto. I nativi del segno se ne hanno modo sono infatti disposti a dire bugie o a cambiare i fatti per farli girare nel modo più conveniente per loro. Un modo di fare che non sempre gli rende onore ma che non cercano neppure di nascondere. E tutto perché si tratta semplicemente della loro natura. Chi sta con loro è quindi avvisato, fidarsi può anche andar bene ma mai del tutto. Farlo, infatti, potrebbe portare a qualche delusione di troppo.

Vergine – Quelli di cui ci si può fidare solo in alcuni casi

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono persone con le quali è spesso difficile relazionarsi. Ciò può dipendere in parte dal loro non fidarsi mai al 100% ed in parte dal loro carattere spesso davvero complesso. Se si parla di fiducia, quindi, si può dire che molto dipenda proprio dal rapporto che si è riusciti a stabilire con loro. Se vivono una relazione che considerano superficiale, i nativi del segno finiscono infatti con il sentirsi autorizzati a mentire e se capita persino a tradire. Quando trovano la persona giusta, però, si comportano meglio diventando abbastanza sinceri. Per questo motivo ci si può fidare di loro solo se si è certi di avere una relazione solida e duratura, fatta di progetti e di complicità. Inutile dire che non li si dovrà mai deludere perché in caso contrario potrebbero inziare a distaccarsi. E lo farebbero proprio iniziando a mentire e a comportarsi in modo poco affidabile.

Bilancia – Quelli dei quali ci si può fidare ma con riserva

I nati sotto il segno zodiacale della Bilancia sono persone che non amano inventare bugie e che non temono mai il confronto con gli altri. Per questo motivo, nel limite del possibile, cercano sempre di dire ciò che pensano. Stare con loro significa quindi poter contare su un rapporto equilibrato e nel quale riporre fiducia. Ciò che conta è non pensare di potersi fidare al 100%. Anche i nativi del segno, infatti, possono avere dei segreti o delle cose delle quali non amano parlare. Solitamente non sono avvezzi a tradire o a raccontare bugie ma possono nascondere alcuni episodi importanti del loro passato. Cosa che spesso fanno più per proteggere se stessi che per piacere di mentire. Ad ogni modo, quando ciò avviene, pur di mantenere le proprie bugie sono disposti a raccontarne altre al fine di supportarle come si deve.

Scorpione – Quelli dei quali ci si può fidare se sono innamorati

I nativi del segno zodiacale dello Scorpione possono essere davvero difficili da comprendere. Se vogliono sanno mentire in modo da non essere mai scoperti. Ma è una cosa che tendono a fare solo con persone che non considerano importanti. In particolare, quando si innamorano e i fidano a loro volta del partner, tendono ad essere sinceri come non mai. In caso di una relazione stabile ci si può quindi fidare di loro. E lo si può fare contando sul fatto che non sono tipi da tradire o da raccontare bugie. Attenzione, però, perché se si tradisce la loro fiducia (spesso anche per cose davvero piccole), il loro atteggiamento cambia all’improvviso. Se feriti, infatti, possono diventare così vendicativi da mentire e ferire di proposito e tutto per sentirsi meglio. Come sempre, quindi, con loro è preferibile agire sempre nel massimo della trasparenza.

Sagittario – Quelli dei quali ci può relativamente fidare

Sebbene i nati sotto il segno zodiacale del Sagittario siano persone che pensano molto a se stesse, in genere sono abbastanza affidabili. Per loro infatti dover raccontare bugie rappresenta una fonte di stress che cercano sempre di evitarsi. Fidarsi di loro, però, rappresenta seppur in minima parte un rischio. Se gli capita, infatti, non respingono del tutto la possibilità di dire bugie. Cosa che fanno solo se sono sicuri di non essere scoperti. Un atteggiamento che può essere considerato un po’ subdolo ma del quale non si curano molto. Pur fidandosi, quindi, è sempre consigliabile tenerli sotto controllo e prendere in considerazione ogni loro possibile atteggiamento diverso dal solito.

Capricorno – Quelli di cui è meglio non fidarsi molto

I nativi del segno zodiacale del Capricorno sono intenzionati più di altri ad avere sempre un proprio tornaconto. Ciò significa che quando possono, se ritengono che la cosa sia utile, non esitano a dire qualche bugia. Cosa che continuano a fare nel tempo e senza il minimo rimorso. Anche se vengono scoperti non soliti scomporsi, continuando a mentire e supportando le loro teorie. Per questo motivo, fidarsi di loro non è sempre consigliato. Sopratutto se si pensa che quando vogliono, sono bravi a rigirare le cose in modo da apparire dalla parte della ragione. Cosa che gli capita di fare più spesso di quanto si pensi.

Acquario – Quelli di cui ci si deve fidare di volta in volta

I nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario sono spesso imprevedibili e senza una linea di condotta univoca. Quando si tratta di relazioni, possono essere sinceri per lungo tempo salvo poi diventare inaffidabili se la cosa gli torna utile. Il vero problema con loro è che sono sempre concentrati su se stessi e sui loro bisogni. E se per star bene devono dire qualche bugia, lo fanno senza alcun tipo di rimorso. Una cosa che capita quando hanno voglia di stare da soli, se provano interesse per qualcun altro o se sanno di aver fatto qualcosa che può portare ad una lite. Da sempre per il quieto vivere, cercano sempre di fare qualcosa che li faccia sentire bene e che gli dia modo di sentiri a proprio agio. E se ciò significa dover ferire qualcuno, lo fanno senza pensarci troppo. È bene quindi fidarsi ma senza esagerare, consapevoli che da un momento all’altro potrebbero cambiare atteggiamento.

Pesci – Quelli di cui ci si può fidare

I nativi del segno zodiacale dei Pesci sono persone empatiche. Ciò li porta a cercare di agire sempre nel miglior modo possibile e tutto al fine di non far soffrire la persona che amano. Sinceri per natura, non sono tipi da tradire né tantomeno da agire in modo scorretto. Di loro, quindi ci si può sempre fidare. Certo, ogni tanto possono chiudersi in se stessi ed essere più riservati. Ma è davvero difficile che agiscano contro qualcuno. A meno che questi non gli abbia fatto a sua volta del male. Se si ha la coscienza pulita, quindi, si può scegliere di fidarsi di loro e vivere serenamente la relazione. Tra i segni dello zodiaco, infatti, sono con molta probabilità quelli dei quali ci si può fidare di più.

Fidarsi del partner non è sempre semplice e a volte sapere cosa ci si deve aspettare può essere particolarmente utile. Per questo motivo, oltre che al segno zodiacale è consigliabile affidarsi anche all’ascendente. Questo è infatti ricco di sfumature che possono fare la differenza, dando un’idea più chiara di chi si ha davanti e di cosa aspettarsi in fatto di fiducia.