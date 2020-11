Scopri, grazie alle previsioni delnostro oroscpo, come si prennuncia la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco.

Che il weekend abbia inizio ma non prima di aver dato uno sguardo al nostro oroscopo e aver scoperto quale destino attende i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una luna decisamente storta accompagna i primi tre segni dello zodiaco per una eekend che inizia in salita.

Oroscopo oggi Ariete

Non è un periodo facile e provate a stemperarlo con una gita fuori porta e qualche ora all’aria aperta. Occhio però al traffico, potrebbe mandarvi in tilt.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Toro

Aria di burrasca in famiglia, meglio rifarsi col cioccolato o qualche bell’acquisto online ed evitare di andare allo scontro.

Amore: 4

Lavoro: 9

Salute: 5

Oroscopo oggi Gemelli

Di buone ragioni per imbufalirvi ne avete a gogò e anche con gli amici rischiate qualche attrito di troppo. Menomale che con loro basta tagliar corto e tutto torna alla normalità.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Una buona dose di frenesia accompagna in questo sabato i prossimi tre segni. Sapranno tenerla a bada?

Oroscopo oggi Cancro

Per allentare lo stress della settimana vi ci vuole una giornata di tranquillo relax. La vostra calma si trasmette all’ambiente, tranquillizzando anche chi vi sta vicino.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

Arrivare puntuali o arrivare in perfetto ordine? Per voi il dilemma è sempre lo stesso ma oggi opterete per la puntualità.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

La vostra mente ferve di idee, il vostro corpo è in splendida forma, il problema è che l’attuale contesto vi concede poche opportunità per esprimere tutto ciò.

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Imprevisti dietro l’angolo per i prossimi tre segni dello zodiaco che sembrano destinassi a complicarsi un po’ la vita quest’oggi.

Oroscopo oggi Bilancia

Non fosse per qualche improvviso sbalzo d’umore o qualche discussione senza capo né coda, potreste ritenervi fortunati, sereni anche in un momento difficilissimo per molti. Certo il vostro obbiettivo è sempre far tesoro di ogni istante ma bisognerà adeguarsi.

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Oggi avete un diavolo per capello e chi vi sta intorno sembra deciso a metterci il carico da novanta. Provate a rilassarvi con una cenetta in cui sfoderare. vostri cavalli di battaglia.

Amore: 4

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Un imprevisto weekend di lavoro vi porta a non esser propriamente piacevoli con i vostri colleghi, forse anche per la smania di raggiungere la sospirata libertà.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Il lavoro ci mette lo zampino per i prossimi tre segni dello zodiaco. Come evadere allora in questo weekend?

Oroscopo oggi Capricorno

La vostra innata misantropia si fa sentire e così riservate attenzioni solo a chi ritenete veramente meritevole. Del resto volete rendervi utili e dunque vietato disperdere le energie. In coppia litigate con passione e con la stessa passione fate pace.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Oggi avete poco da stare allegre: massima la tensione in famiglia, dove non ci sono filtri, e litigare vi fa anche perdere concentrazione, meglio aggrapparsi al pensiero positivo.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Il lavoro che si prolunga nel weekend appare oggi come un peso insostenibile. Non lamentatevi però, recupererete con una serata rilassante.