Impasto furbo: una ricetta per preparare plum cake, muffin e torte

Sapevi che esiste una ricetta con cui puoi preparare plum cake, muffin e torte di vario genere? Scopri il trucco dell’impasto furbo.

Se stai cercando un jolly per preparare torte, muffin e plum cake seguendo un’unica ricetta devi assolutamente provare l’impasto furbo.

Per realizzarlo è semplicissimo e ti serviranno pochi e semplici ingredienti. Poi potrai personalizzare i tuoi dolci aggiungendo gli ingredienti che più preferisci ma la base da utilizzare è sempre questa.

Scopri allora il trucco di questo impasto che potrai declinare come meglio credi. Oltre agli ingredienti è importante rispettare le dosi, in questo modo avrai una base per una torta davvero stupefacente.

Ecco gli ingredienti per preparare l’impasto furbo

Se finora non conoscevi la ricetta dell’impasto furbo utile a preparare tanti tipi di dolci ti sveliamo tutti i trucchi per prepararlo. Non avrai bisogno di planetarie, impastatrici o fruste elettriche. Con un semplice cucchiaio in 5 minuti potrai prepararlo.

L’ingrediente segreto che dovrai aggiungere è la ricotta e non servirà nemmeno il burro quindi è un impasto del tutto leggero e adatto anche ai bambini. Se però vuoi sostituirla potrai farlo aggiungendo semplicemente la stessa quantità di yogurt o formaggio spalmabile.

Questo impasto può essere usato poi in mille modi diversi: come una torta semplice o aggiungendo del cacao amaro, ne serviranno circa 70 grammi ma in questo caso dovrete dolcificare con 40 grammi di zucchero. Andrà bene anche del cioccolato a pezzi o fuso, ottimo anche con le gocce di cioccolato, in questo caso ne serviranno circa 150 grammi.

Non solo, potrai sbizzarrirti anche con la frutta secca come uvetta o fresca come le mele, in tal caso potrai farci la torta di mele tagliandone un paio a cubetti e aggiungendole all’impasto. E poi ancora potrai aggiungere la scorza grattugiata del limone o dell’arancia, o aromatizzarlo con la vaniglia.

Anche per la farina potrai fare dei cambiamenti. Ad esempio sostituendone 100 grammi con quella di mandorle o di cocco. Stesso discorso vale per il latte, se sei ad esempio intollerante al lattosio potrai sostituirlo con quello di mandorla o di riso. Inoltre potrai anche aggiungere a piacere 50 ml di succo di frutta.

Inoltre, si può cuocere nella tortiera, negli stampi da plum cake, nei pirottini dei muffin o addirittura friggerlo per farci delle golosissime frittelle. Insomma un vero è proprio asso nella manica dei dolci. Scopriamo allora tutti gli ingredienti per realizzare questa base ottima e davvero furba.

Ingredienti

250 g r icotta

250 g f arina 00

50 g f ecola di patate

180 g z ucchero

50 ml l atte

2 u ova

1 bustina l ievito in polvere per dolci

Scopri la preparazione dell’impasto furbo

Iniziamo mettendo in una ciotola la ricotta, le uova, il latte e lo zucchero e con un cucchiaio mescoliamo amalgamando tutti gli ingredienti insieme.

Quindi con un setaccio passiamo farina e fecola e aggiungiamole a mano a mano continuando a mescolare fino a che il composto non diverrà abbastanza sodo.

Ora possiamo imburrare o oliare una tortiera, altrimenti ricopriamola con la carta da forno. Come misura andrà bene da 22 centimetri. Altrimenti per preparare un plum cake usiamo lo stampo apposito. Oppure potremo usare lo stampo da ciambellone o gli stampini per i muffin.

Se realizziamo una torta o un plum cake dovremo cuocerlo per 40 minuti a 180°C, se invece facciamo dei muffin occorreranno 15-20 minuti.

(Fonte: blog.giallozafferano.it/allacciateilgrembiule/)