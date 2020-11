By

Pronta per te in pochissimo tempo una focaccia che non dovrai impastare: la focaccia senza impasto, scopri subito la ricetta!

È davvero tanto facile realizzare una focaccia in pochissimo tempo senza nemmeno doverla impastare. Oggi vi regaleremo una ricetta furba e utilissima per portare in tavola un aperitivo gustoso, con un interno morbido e un esterno super croccante la focaccia che tutti aspettavano.

La focaccia che non si impasta! Scopri subito la ricetta

Questa è la focaccia dello chef Giorgio Locatelli, inconfondibile chef italiano. La regola da non infrangere per la preparazione di questa focaccia è non toccare mai l’impasto con le mani per evitare di rompere tutte le bolle d’aria che si verranno a creare una volta che la pasta avrà lievitato e quindi verrà stesa su teglia.

Bisogna quindi seguire tutti i vari step ma soprattutto, non toccare mai l’impasto!

Ingredienti

Per realizzare questa focaccia senza impasto avrei bisogno di una teglia almeno da 30 cm, 500 g di farina divisa in 250 g di farina Manitoba e 250 g di farina tipo zero 0, 300 ml di acqua, 15 g di lievito di birra fresco, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e dai 5 ai 10 g di sale.

Preparazione

Inizia a mescolare, partendo dalla fontana, Con l’aiuto di un cucchiaio rigorosamente il legno tutte le farine, il sale, e poi continua con la aggiungere il lievito di birra e l’acqua mescolando energicamente. Quindi, prima gli ingredienti secchi e mano a mano tutto il resto. L’impasto deve diventare via via uniforme, a questo punto puoi aggiungere un filo d’olio extra vergine d’oliva e lasciare riposare la pallotta per una decina di minuti.

Ora, devi spostare l’impasto senza toccarlo con le mani dalla ciotola nella quale lo hai mescolato alla teglia, e coprirlo con un panno asciutto e pulito, possibilmente in cotone, per altri 10 minuti. A questo punto, solo con i polpastrelli, picchietta il tuo impasto facendo però attenzione a non rompere assolutamente le bolle d’aria della pasta. Lascia riposare per altri 20 minuti.

Crea adesso un’emulsione di acqua tiepida e sale da spargere poi su tutta la superficie della focaccia e lascia lievitare per ancora altri 20 minuti. A questo punto, la focaccia può essere infornata nel forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Una volta che sarà pronta, lascia la stipi dire e poi servirà o da sola pure farcita con dei formaggi freschi e stagionati, dei salumi, delle verdure grigliate. Esistono molte versioni di questa focaccia impreziosite da moltissime erbe aromatiche, pomodorini pachino, olive di ogni tipo, quindi che aspetti? Sbizzarrisciti anche tu e prepara la focaccia che non va impastata!

Scopri la ricetta originale dello Chef Locatelli!