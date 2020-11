By

Oggi è una cantante italiana apprezzatissima per le sue doti artistiche ma soprattutto per la sua personalità solare. Chi è?

Ha festeggiato i dieci anni di carriera, è una delle giovani artiste italiane che hanno raggiunto la celebrità grazie a un talent ed è stata al centro di moltissimi pettegolezzi a causa di una storia d’amore finita con un tradimento.

Nel corso della sua vita ha dovuto affrontare molte durissime prove e tanto dolore ma ha sempre dimostrato di essere in grado di superare tutte le avversità a testa alta.

È molto legata alla famiglia ma allo stesso tempo è estremamente discreta in merito alla sua vita personale. Non ama il gossip e preferisce che di lei si parli soltanto in relazione alla sua carriera artistica e (al limite) televisiva.

È bellissima ma non ha mai usato la bellezza per farsi strada. Al contrario, non ha alcuna paura di mostrarsi senza trucco sulle sue apprezzatissime foto di Instagram.

La cantante più grintosa della musica italiana

Da bambina era bionda ma da adulta i suoi capelli si sono scuriti fino al castano. Lei non si è arresa e ha continuato a tingersi i capelli di biondo fino a quando ha potuto. Per un po’ è stata costretta a rinunciare alla sua chioma dorata per problemi di salute.

Proprio al principio della sua carriera artistica, infatti, questa cantante italiana ha scoperto di essere affetta da una patologia molto grave che ha richiesto varie operazioni chirurgiche e soprattutto terapie molto pesanti.

Lei però non si è mai abbattuta e si è sempre sottoposta alle cure e alle terapie mantenendo un altissimo livello di energia e il sorriso che l’ha sempre caratterizzata. Avete indovinato chi è?

Questa bambina è Emma Marrone, e solo pochi mesi fa ha potuto festeggiare la guarigione totale dal tumore alle ovaie che l’ha perseguitata per anni, nel fiore della gioventù.

Nel corso della sua carriera Emma ha anche dovuto affrontare degli attacchi personali molto duri, sia da parte di haters, che hanno continuato per anni a scriverle commenti orribili sui social, sia da parte dei sostenitori di Salvini che utilizzarono una frase pronunciata da Emme durante un concerto per attaccarla dal punto di vista personale e politico.

Nel primo caso, Emma è diventata famosa per aver affrontato il suo hater di petto e averlo costretto a pentirsi del suo atteggiamento. L’incontro con il suo “odiatore” è stato filmato e mandato in onda da Le Iene in un video che è diventato storico.

Nel secondo caso, Emma non ha mai piegato la testa nei confronti degli attacchi dei sostenitori di Matteo Salvini e ha risposto colpo su colpo alle loro aggressioni verbali.

Anche se oggi ha grinta e forza d’animo da vendere, Emma Marrone da piccola sembrava essere destinata a diventare una bambina dolce e mite, come testimoniano le foto che la ritraggono insieme all’adorato fratello minore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 17 Lug 2017 alle ore 5:37 PDT

Di certo le esperienze della vita cambiano le persone e oggi Emma, dopo essersi lasciata alle spalle la storia con Stefano De Martino e i suoi problemi di salute, è completamente concentrata sul futuro e sulla sua carriera.