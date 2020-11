Quanti dettagli sono in grado di percepire i tuoi occhi? scoprilo facendo questo test e affina le tue capacità di osservazione.

Oggi ti proponiamo una nuova sfida. Si tratta di un altro test che serve ad allenare le tue capacità di osservazione. I dettagli non sono qualcosa che tutti riescono a percepire. A volte sono talmente sottili da mimetizzarsi all’interno di una immagine. Allenati a non farti sfuggire nulla, inizia da un immagine e anche nella vita reale molte cose diventeranno ovvie sotto il tuo sguardo attento.

Sei pronto per metterti alla prova?

Test: riesci a vedere la giovane donna nascosta in questa immagine?

Scopri quali sono i tuoi limiti in fatto di osservazione. Guarda questa immagine e non arrenerti fino a quando non scoverai la ragazza. Ricorda che si trova proprio sotto i tuoi occhi, anche se in molti non sono riusciti a vederla, motivo per il quale questo test di illusione ottica ha avuto così tanto successo.

Se non riuscite a trovare la ragazza non vi affliggete, questo test è solo per osservatori esperti. Sembrerebbe che solo il 5% della popolazione riesca a trovare la ragazza in 10 secondi. Gli altri impiegano molto più tempo. Se anche tu hai trovato la ragazza in 10 secondi significa che puoi vantarti di avere una vista eccezionale.

Sei pronto a metterti alla prova?

Ti proponiamo l’immagine che apparentemente mostra una signora probabilmente di origine azteca, commossa, ma a guardare bene mostra una giovanissima ragazza. Riesci a vedere dove si è nascosta in questa foto?

Non la vedi? Eppure si trova da qualche parte in questa foto, proprio sotto il tuo naso. La tua missione è scoprire dove si trova e di impiegare meno tempo possibile per stanarla.

Se l’hai trovata in 10 secondi, congratulazioni! Hai una vista da record.

Se hai impiegato più tempo, godi ugualmente di tutta la nostra stima, questo test è davvero difficile.

Se sono passati diversi minuti e hai ripetutamente strizzato gli occhi pur continuando a non vedere nessuna ragazza, ti consigliamo di prestare molta attenzione a ogni dettaglio dell’immagine. Devi distaccarti e fare in modo che la tua mente sfugga al pensiero convenzionale.

Ancora nulla? Allora prova a guardare l’immagine da diverse angolazioni.

Se proprio non riesci ad individuarla chiedi aiuto ad un amico e se neanche lui riesce a risolvere il tuo enigma clicca sulla pagina successiva e scopri la soluzione.