Pranzo di Natale 2020: il menu tradizionale preparato con il Bimby

Un menu completo e tradizionale per il pranzo di Natale 2020, preparato interamente con l’aiuto del Bimby, uno dei robot da cucina più amati dalle donne.

Chi ha il Bimby sa che grande aiuto costituisca in cucina, soprattutto nella vita di tutti i giorni ricca di impegni tra famiglia e lavoro. Perché non impegnare questo robot da cucina nella preparazione di un pranzo davvero speciale, in un menu per il pranzo di Natale 2020 gustoso e completo dall’antipasto al dolce!

Scopriamo cosa è un robot da cucina in genere e tutte le ricette più succulente per il pranzo di Natale 2020 da preparare con l’ausilio di questo alleato.

Pranzo di Natale 2020: come può aiutarci un robot da cucina nella preparazione

Il Bimby come altri robot da cucina sono degli alleati senza pari nella preparazione di qualsiasi pietanza dall’antipasto al dolce. Frullano, sminuzzano, impastano e nel caso specifico del Bimby cuociono anche e per questo rappresentano davvero quel ‘plus’ in cucina di cui nessuna donna vorrebbe fare a meno.

Per tutte coloro amano il Bimby e conoscono tutte le sue potenzialità, abbiamo deciso di proporre un menu completo per il pranzo di Natale 2020 interamente preparato con l’ausilio di questo elettrodomestico. Scopri anche il menu tradizionale per il pranzo di Natale 2020 preparato con la friggitrice ad aria.

Pranzo di Natatale 2020: gli antipasti preparati con il Bimby

Per gli antipasti del pranzo di Natale, vi abbiamo proposto dei gustosi muffins salati, delle cheesecake al pesto e pomodorini, il classico Migliaccio salato e un plumcake di cavolfiore perfetto per accompagnare un tagliere di salumi e formaggi.

Per scoprire tutte le ricette dei primi piatti per il pranzo di Natale 2020 con il Bimby, clicca su successivo!