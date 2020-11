Dalla locandina del film “Gioventù Bruciata” con James Dean alla cover dell’album “Born in the U.S.A.” di Bruce Springsteen, da Janis Joplin alle Big Six degli anni Novanta come Linda Evangelista, passa il tempo ma è il jeans è sempre più popolare!

Invenzione italiana ma brevetto americano – del 20 marzo 1873 – è il jeans ad essere il capo d’abbigliamento probabilmente più amato al mondo nell’ultimo secolo. Dal fustagno blu prodotto in provincia di Torino alle tute da lavoro realizzate a Genova fino al successo dell’imprenditore di origini tedesche Levi Strauss, vediamo come oggi si sia reinventato.

Tutti i modelli di jeans più in voga: flare, skinny, baggy, slouchy

I jeans flare, letteralmente scampanati ma non a zampa, di cui vi avevamo raccontato hanno una svasatura ampia, ma non troppo, sul finire del pantalone (foto sopra).

I jeans skinny sono quelli più attillati e stretti, come il modello Liu Jo con zip sul fondo (119 euro). Slanciano tutte e stanno bene sia con tacchi alti che con semplici e comode sneackers ma meglio avere un punto vita stretto. Sono ottimi sia con una normalissima camicia bianca che con t-shirt sbarazzine.

I jeans slouchy, in voga dal 2019, richiamano la forma di un palloncino e sono bellissimi se abbinamenti come si è visto nei social dalle più note influencer quest’anno. Di quello che potrebbe apparire un modello di jeans “sciatto” ve ne avevamo parlato spiegando a chi stia più o meno bene. Di seguito un modello del brand spagnolo Mango, ideale da portare con un top corto.

I jeans baggy di Rainbow hanno un cavallo più basso rispetto al classico jeans ed una vestibilità più ampia dovuta al fatto che l’ispirazione sia quella dei pantaloni da lavoro. Per questi motivi ma soprattutto perché nei video musicali rap sono spesso sfoggiati dai cantanti del momento, vanno a ruba.

A prescindere dal vostro modello preferito, ricordate che l’unico segreto per “far colpo” in jeans è sentirsi a proprio agio quando li si indossa.

Silvia Zanchi